На Абаканской ТЭЦ началась подготовка к модернизации турбины — ровесницы станции

В 2025 году на Абаканской ТЭЦ стартует масштабный проект по обновлению основного генерирующего оборудования. В рамках программы по модернизации электроэнергетики будет проведена полная замена турбоагрегата №1, самого первого на Абаканской ТЭЦ, с которого и начиналась история предприятия как теплоэлектростанции. Это будет самый крупный проект на станции за последние 10 лет не только по объему и сложности, но и по стоимости работ.

Турбоагрегат №1 Абаканской ТЭЦ был выбран для замены и модернизации с участием федерального финансирования решением Правительства России. Во внимание принимался возраст оборудования, а также его востребованность. Турбина №1 установленной электрической мощностью 60 МВт полностью соответствует критериям отбора программы модернизации электрогенерирующего оборудования: находится в эксплуатации более 40 лет, до сих пор является одной из самых востребованных единиц основного оборудования. С момента пуска станции в 1982 году она выработала более 10 млн мегаватт-часов.

Программа модернизации предусматривает полную замену самой турбины, генератора, паропроводов, сопутствующего вспомогательного оборудования и создание полноценной автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП). Стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей, его значительная часть будет выполнена за счет федерального финансирования. СГК дополнительно направит на этот проект и собственные средства, которые позволят обновить групповой щит управления №1, где располагаются рабочие места машинистов турбин №1 и №2 и котлоагрегатов №1 и №2. Также будет выполнен капитальный ремонт ячейки первой турбины — помещения цеха, где установлена турбина, с заменой остекления, системы освещения и кондиционирования, что улучшит условия труда сотрудников.

Константин Рожнов, заместитель директора по технической политике Абаканской ТЭЦ:

«Федеральная программа модернизации генерирующего оборудования предполагает установленный Правительством лимит финансирования, достаточный для обновления основного оборудования. Но мы хотим обновить также и все сопутствующее оборудование, чтобы оно комплексно отвечало всем современным требованиям. Часть элементов турбоагрегата №1 уже отработала более 40 лет. Заводов, на которых были изготовлены отдельные механизмы, — например, насосы и регуляторы, — уже нет, поэтому мы активно работаем с генеральным подрядчиком проекта, предприятием СибирьЭнергоМонтаж АО «СибЭР», над включением в проект и систем вспомогательного оборудования».

Несмотря на масштабы проекта по модернизации турбины, это не повлияет на ход плановых работ на Абаканской ТЭЦ — обновление турбины будет идти параллельно с текущими и капитальными ремонтами на станции. Не скажется реализация проекта и на выработке тепловой энергии для потребителей Хакасии. На станции есть возможность заместить все теплофикационные отборы от турбины №1 другим оборудованием.

Основной процесс модернизации начнется в декабре 2025 года с остановки и демонтажа оборудования самого заслуженного турбоагрегата Абаканской ТЭЦ. И ровно через год новая турбина, у которой неизменным останется только номер, должна будет выдать электрическую энергию в Единую сеть.