СПЕЦКАБЕЛЬ выступил перед метрологами нефтегаза и нефтехимии

Завод «Спецкабель», российский производитель кабельно-проводниковой продукции, принял участие в ежегодном совещании главных метрологов нефтегазовой и нефтехимической отраслей России и стран СНГ. Стремление к технологическому суверенитету, диктуемое санкционным давлением и нестабильностью глобальных рынков, определило повестку мероприятия.

Форум собрал ученых, разработчиков передового оборудования, представителей производственных компаний, таких как «Спецкабель», инженеров и специалистов из инжиниринговых компаний, которые проектируют и внедряют сложные технологические системы и процессы. Участники обменивались опытом, презентовали достижения и совместно искали решения для дальнейшего развития отрасли.

В этом году «Спецкабель» представил обширный каталог кабельной продукции, специально разработанной для использования в АСУТП, который применим в разных областях: от добычи нефти и газа до переработки и транспортировки нефтепродуктов. Дмитрий Скворцов, представитель «Спецкабеля», детально осветил преимущества продукции российской компании, например, использование современных материалов, проходящих обязательный входной контроль в лаборатории на территории завода, что обеспечивает высокое качество и надежность изделий. Спикер акцентировал внимание экономической целесообразности перехода на отечественные решения и критически важных аспектах надежности, долговечности и стабильности поставок.

Представленный «Спецкабелем» ассортимент кабелей для АСУТП включает в себя несколько марок:

Завод «Спецкабель» активно расширяет линейку продукции. Сейчас компания разрабатывает кабели для АСУТП плавучих энергетических блоков с учетом крайне жестких требований, предъявляемых Российским морским регистром судоходства (РМРС). Особое внимание уделяется применению современных материалов для обеспечения пожаробезопасности и защиты от проникающей радиации.

Участие российской компании «Спецкабель» в мероприятии подтвердило приверженность целям технологической независимости России и готовность обеспечить нефтегазовую отрасль надежной и конкурентоспособной кабельно-проводниковой продукцией. Компания продолжает инвестировать в научные исследования, стремясь создавать продукцию, отвечающую строгим требованиям и вызовам промышленности, в том числе нефтегаза.