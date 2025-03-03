СПЕЦКАБЕЛЬ выступил перед метрологами нефтегаза и нефтехимии
Завод «Спецкабель», российский производитель кабельно-проводниковой продукции, принял участие в ежегодном совещании главных метрологов нефтегазовой и нефтехимической отраслей России и стран СНГ. Стремление к технологическому суверенитету, диктуемое санкционным давлением и нестабильностью глобальных рынков, определило повестку мероприятия.
Форум собрал ученых, разработчиков передового оборудования, представителей производственных компаний, таких как «Спецкабель», инженеров и специалистов из инжиниринговых компаний, которые проектируют и внедряют сложные технологические системы и процессы. Участники обменивались опытом, презентовали достижения и совместно искали решения для дальнейшего развития отрасли.
В этом году «Спецкабель» представил обширный каталог кабельной продукции, специально разработанной для использования в АСУТП, который применим в разных областях: от добычи нефти и газа до переработки и транспортировки нефтепродуктов. Дмитрий Скворцов, представитель «Спецкабеля», детально осветил преимущества продукции российской компании, например, использование современных материалов, проходящих обязательный входной контроль в лаборатории на территории завода, что обеспечивает высокое качество и надежность изделий. Спикер акцентировал внимание экономической целесообразности перехода на отечественные решения и критически важных аспектах надежности, долговечности и стабильности поставок.
Представленный «Спецкабелем» ассортимент кабелей для АСУТП включает в себя несколько марок:
- Монтажные кабели, которые подходят для современных систем связи, электроники и электротехники;
- Кабели для интерфейса RS-485, которые используются в промышленности;
- Огнестойкие кабели для RS-485, обеспечивающие безопасность в условиях повышенных требований к пожарной безопасности;
- Кабели для промышленных сетей Profibus и Industrial Ethernet, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных;
- Универсальные кабели СКАБ и СКАБ-С, предназначенные для использования в экстремальных условиях;
- Комбинированные кабели для АСУТП и сверхгибкие кабели СКЛОН для применения в местах с ограниченным пространством и высокой подвижностью;
- Полевые оптические кабели, разработанные для создания надежной связи на больших расстояниях.
Завод «Спецкабель» активно расширяет линейку продукции. Сейчас компания разрабатывает кабели для АСУТП плавучих энергетических блоков с учетом крайне жестких требований, предъявляемых Российским морским регистром судоходства (РМРС). Особое внимание уделяется применению современных материалов для обеспечения пожаробезопасности и защиты от проникающей радиации.
Участие российской компании «Спецкабель» в мероприятии подтвердило приверженность целям технологической независимости России и готовность обеспечить нефтегазовую отрасль надежной и конкурентоспособной кабельно-проводниковой продукцией. Компания продолжает инвестировать в научные исследования, стремясь создавать продукцию, отвечающую строгим требованиям и вызовам промышленности, в том числе нефтегаза.