В Сочи состоялось заседание Правления Ассоциации «Электрокабель». Главные приоритеты и вызовы кабельного бизнеса 2025 года
3 марта 2025 года в Сочи, в нулевой день 86 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель" прошло Заседание Правления НП «Ассоциация «Электрокабель». На повестке заседания правления, как правило, обсуждаются вопросы и доклады предстоящего общего собрания, утверждаются данные аналитических отчетов и определяется общее мнение Правления и Ассоциации "Электрокабель" по сложным и дискуссионным вопросам.
В собрании приняли участие члены Правления АЭК:
- Шайнога Игорь Степанович, Генеральный директор УНКОМТЕХ
- Снежкин Глеб Евгеньевич, Генеральный директор ХКА
- Пташинский Дмитрий Викторович, Председатель совета директоров АО «Завод «Энергокабель»
- Лобанов Андрей Васильевич, Генеральный директор ООО НПП «Спецкабель»
- Куликов Илья Владимирович, ТД РУСАЛ, Член правления Ассоциации “Электрокабель”
- Зинуков Сергей Викторович, Генеральный директор АО “Людиновокабель”
- Васильев Евгений Борисович, ОАО «ВНИИКП» Заместитель генерального директора ВНИИКП
- Бузилов Александр Петрович, Генеральный директор “Камкабель”
и дирекция Ассоциации "Электрокабель" в составе:
- Третьяков Максим Владимирович, президент АЭК
- Сахарова Наталья Валентиновна, генеральный директор Ассоциации "Электрокабель"
- Аджемов Сергей Артемович, заместитель генерального директора АЭК
- Гусев Александр Игоревич, директор по информационной политике
- Васильев Роман Евгеньевич, генеральный директор АО "Электропровод" и член ревизионной комиссии
Полный перечень членов Правления и органов управления Ассоциации "Электрокабель" доступен на странице.
Ключевые дискуссии развернулись по тематикам "Честный знак", возвращение госконтроля и реализация новой системы проверок кабельной продукции от АЭК и реализация системы сличительных испытаний Ассоциации «Электрокабель». Кроме того обсуждались презентации, мотивация и соответствие стандартам и требованиям Ассоциации "Электрокабель" кандидатов на вступление в члены АЭК. За последние несколько лет Ассоциация "Электрокабель" стала центром притяжения для предприятий кабельной отрасли и смежных отраслей. Но для Ассоциации "Электрокабель" и действующих членов важно, чтобы компании, которые вступали в АЭК соответствовали ее требованиям и были настоящими участниками. Еще одной важной темой для обсуждения стала система ЕСВК и поиск баланса в кабельном бизнесе при соблюдении интересов всех сторон - производителей, дистрибьюторов и потребителей.
Уже 4 марта стартует 86 Общее собрание на котором станут известны некоторые подробности и решения, принятые на закрытом заседании правления АЭК.
RusCable.Ru будет следить за ходом собрания и публиковать знаковые материалы в рамках реализации мероприятий информационной политики кабельной отрасли.