В Сочи состоялось заседание Правления Ассоциации «Электрокабель». Главные приоритеты и вызовы кабельного бизнеса 2025 года

3 марта 2025 года в Сочи, в нулевой день 86 Общего собрания Ассоциации "Электрокабель" прошло Заседание Правления НП «Ассоциация «Электрокабель». На повестке заседания правления, как правило, обсуждаются вопросы и доклады предстоящего общего собрания, утверждаются данные аналитических отчетов и определяется общее мнение Правления и Ассоциации "Электрокабель" по сложным и дискуссионным вопросам.

В собрании приняли участие члены Правления АЭК:

Шайнога Игорь Степанович, Генеральный директор УНКОМТЕХ Снежкин Глеб Евгеньевич, Генеральный директор ХКА Пташинский Дмитрий Викторович, Председатель совета директоров АО «Завод «Энергокабель» Лобанов Андрей Васильевич, Генеральный директор ООО НПП «Спецкабель» Куликов Илья Владимирович, ТД РУСАЛ, Член правления Ассоциации “Электрокабель” Зинуков Сергей Викторович, Генеральный директор АО “Людиновокабель” Васильев Евгений Борисович, ОАО «ВНИИКП» Заместитель генерального директора ВНИИКП Бузилов Александр Петрович, Генеральный директор “Камкабель”

и дирекция Ассоциации "Электрокабель" в составе:

Третьяков Максим Владимирович, президент АЭК Сахарова Наталья Валентиновна, генеральный директор Ассоциации "Электрокабель" Аджемов Сергей Артемович, заместитель генерального директора АЭК Гусев Александр Игоревич, директор по информационной политике Васильев Роман Евгеньевич, генеральный директор АО "Электропровод" и член ревизионной комиссии

Полный перечень членов Правления и органов управления Ассоциации "Электрокабель" доступен на странице.

Ключевые дискуссии развернулись по тематикам "Честный знак", возвращение госконтроля и реализация новой системы проверок кабельной продукции от АЭК и реализация системы сличительных испытаний Ассоциации «Электрокабель». Кроме того обсуждались презентации, мотивация и соответствие стандартам и требованиям Ассоциации "Электрокабель" кандидатов на вступление в члены АЭК. За последние несколько лет Ассоциация "Электрокабель" стала центром притяжения для предприятий кабельной отрасли и смежных отраслей. Но для Ассоциации "Электрокабель" и действующих членов важно, чтобы компании, которые вступали в АЭК соответствовали ее требованиям и были настоящими участниками. Еще одной важной темой для обсуждения стала система ЕСВК и поиск баланса в кабельном бизнесе при соблюдении интересов всех сторон - производителей, дистрибьюторов и потребителей.

Уже 4 марта стартует 86 Общее собрание на котором станут известны некоторые подробности и решения, принятые на закрытом заседании правления АЭК.

RusCable.Ru будет следить за ходом собрания и публиковать знаковые материалы в рамках реализации мероприятий информационной политики кабельной отрасли.