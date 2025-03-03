В Центральном федеральном округе создается индустриальный парк

Возможность реализации промышленного кластера «Фатеж» в Курской области стала центральной темой совещания Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Мантурова с представителями Минпромторга РФ, корпорации развития Курской области, Алюминиевой Ассоциации, местными органами власти и бизнеса.

Общая площадь индустриального парка «Фатеж» составляет 110 га, а объем инвестиций в его создание составит 2,4 млрд руб. Организация на базе 8 резидентов промышленного производства позволит создать 1300 новых рабочих мест, а общий объем инвестиций резидентов составит 43,6 млрд рублей. Запуск парка позволит увеличить поступления на 200 млн руб. ежегодно в региональный и на 8,4 млрд в федеральные бюджеты (с 2029 года). «Фатеж» — это объединение разных промышленных предприятий, включая производителей металлоконструкций и сэндвич панелей, анодирования алюминия и др. Так, создание завода по анодированию алюминия «Анодал» запланировано на 2027–2029 годы и принесет парку дополнительные рабочие места и 300 млн рублей инвестиций.

Развитие алюминиевых предприятий на базе мощностей индустриального парка соответствует реализации Плана правительства по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности, действующий с 2016 года и актуализированный до 2030. В ходе выездного совещания с Денисом Мантуровым обсуждалась возможность его актуализации с учетом текущих потребностей предприятий и внешних ограничений. Импульсом для роста промышленного потенциала может стать стимулирование заказчиков к выбору продукции, сделанной в России, через субсидии, налоговые льготы и другие меры государственной поддержки. В России на рынке появляется более 100 тыс. тонн в год новой конечной алюминиевой продукции высоких переделов, в том числе благодаря проектам развития спроса, которые реализует Алюминиевая Ассоциация и входящие в нее 150 компаний.

За последние годы благодаря совместной деятельности Минпромторга РФ, Алюминиевой Ассоциации и участников рынка удалось увеличить внутреннее потребление алюминия в стране, включая высокотехнологичные отрасли, а также вывести на рынок ряд инновационных продуктов для алюмопотребляющих отраслей: строительство, дорожная и городская инфраструктура, судостроение и др. Этому способствует и проводимая Алюминиевой Ассоциацией работа в области актуализации старых и создания новых нормативно-технических документов. Так, межгосударственный технический комитет по стандартизации «Алюминий» МТК 099 стал одним из лидеров в межгосударственной стандартизации с наилучшими результатами оценки эффективности, войдя в 16 лучших комитетов из 136 действующих.

Алюминиевая Ассоциация, созданная при поддержке Минпроторга 10 лет назад — в 2015 году, является самой молодой отраслевой ассоциацией. В короткие сроки Ассоциация совместно со 150 компаниями, входящими в состав Ассоциации, добивается больших результатов в создании и выводе на рынок новых решений, освоении передовых технологий и развитии новых компетенции. Благодаря активному взаимодействию компаний внутри Ассоциации, в России реализуются значимые национальные, федеральные и региональные проекты в области строительства, транспортной инфраструктуры, энергетики, машиностроения, товарах народного потребления и других отраслях, появляются новые высокотехнологичные конечные продукты.