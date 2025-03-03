Для капремонта Обводного шоссе Тольятти ищут подрядчика

Более 4 млрд рублей готовы направить на капитальный ремонт Обводного шоссе Тольятти. В настоящий момент министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядную организацию для проведения работ, информация об открытом конкурсе в электронной форме опубликована на портале Госзакупок.

Торги проводятся на капитальный ремонт региональной автодороги «Обводное шоссе Тольятти» на участках с 0-го по 17-й км и через 700 метров с 17-го по 19-й км в черте городского округа Тольятти. Максимальная (начальная) цена контракта составляет более 4,248 млрд рублей, финансирование работ будет осуществляться из областного и федерального бюджетов. Заявки принимаются до 20 марта, победителя планируют определить 25 марта. Срок исполнения контракта – с даты подписания до 30 декабря 2027 года, строительно-монтажные работы на объекте должны быть выполнены до 1 декабря 2027 года.

Согласно техзаданию, объект поделен на три участка работ. Протяженность первого участка составляет 4 км, второго участка – 6,75 км, третьего – 1,4 км. Количество полос движения на всех участках – четыре.

Напомним, осенью 2024 года прокуратура Тольятти выявила ненадлежащее состояние дорожного покрытия на участке Обводного шоссе и направила в Октябрьский район суд Самары исковое заявление о возложении на министерство транспорта и автодорог региона обязанности устранить выявленные нарушения при помощи капремонта.

Также прошлой осенью сообщалось, депутаты городской Думы Тольятти обратились в правительство Самарской области с просьбой о выделении финансирования для строительства развязки Обводного и Хрящевского шоссе. На этом участке постоянно наблюдаются заторы, что затрудняет движение автомобилистов. Новая развязка с путепроводом через ж/д пути решит данную проблему. Стоимость реализации проекта оценивается в 4,2 млрд рублей.