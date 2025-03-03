«Контактор» приглашает на вебинар «Автоматические выключатели серии ВА57-35М от российского производителя»

4 марта в 10.00 (мск) АО «Контактор» приглашает на вебинар по теме «Автоматические выключатели серии ВА57-35М от российского производителя АО «Контактор».

Спикер: Юров Константин, Руководитель направления обучения по силовому оборудованию

Темы вебинара:

Автоматические выключатели серии ВА57-35М.

Специфика их применения на промышленных и общественных объектах.

Технические свойства, преимущества и выгода данных серий.

Разберем принципы подбора и ответим на вопросы.

Данная встреча будет интересна:

Менеджерам дистрибьюторов.

Проектным менеджерам.

Инженерам.

Техническим и сервисным службам.

Клиентам и всем тем, кому хочется узнать больше о нашем производстве и решениях.