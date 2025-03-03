«Контактор» приглашает на вебинар «Автоматические выключатели серии ВА57-35М от российского производителя»

03 мар. 2025, 14:15
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Завод Контактор
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4 марта в 10.00 (мск) АО «Контактор» приглашает на вебинар по теме «Автоматические выключатели серии ВА57-35М от российского производителя АО «Контактор».

Спикер: Юров Константин, Руководитель направления обучения по силовому оборудованию

Темы вебинара:

  • Автоматические выключатели серии ВА57-35М.
  • Специфика их применения на промышленных и общественных объектах.
  • Технические свойства, преимущества и выгода данных серий.
  • Разберем принципы подбора и ответим на вопросы.

Данная встреча будет интересна:

  • Менеджерам дистрибьюторов.
  • Проектным менеджерам.
  • Инженерам.
  • Техническим и сервисным службам.
  • Клиентам и всем тем, кому хочется узнать больше о нашем производстве и решениях.

Регистрация по ссылке: https://my.mts-link.ru/j/DaccordKontaktor/713887492

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"Контактор"
«Контактор» входит в число крупнейших заводов электротехнической промышленности России. Высококачественная продукция завода используется на всех ведущих предприятиях энергоемких отраслей России, а также стран СНГ.  