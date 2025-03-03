«Контактор» приглашает на вебинар «Автоматические выключатели серии ВА57-35М от российского производителя»
03 мар. 2025, 14:15
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4 марта в 10.00 (мск) АО «Контактор» приглашает на вебинар по теме «Автоматические выключатели серии ВА57-35М от российского производителя АО «Контактор».
Спикер: Юров Константин, Руководитель направления обучения по силовому оборудованию
Темы вебинара:
- Автоматические выключатели серии ВА57-35М.
- Специфика их применения на промышленных и общественных объектах.
- Технические свойства, преимущества и выгода данных серий.
- Разберем принципы подбора и ответим на вопросы.
Данная встреча будет интересна:
- Менеджерам дистрибьюторов.
- Проектным менеджерам.
- Инженерам.
- Техническим и сервисным службам.
- Клиентам и всем тем, кому хочется узнать больше о нашем производстве и решениях.
Регистрация по ссылке: https://my.mts-link.ru/j/DaccordKontaktor/713887492