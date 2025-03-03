РЭА Минэнерго России и Центр по энергетике АСЕАН определили приоритеты совместной работы в 2025 году

Генеральный директор РЭА Минэнерго России Алексей Кулапин провел рабочую встречу с недавно назначенным исполнительным директором Центра по энергетике АСЕАН Дато’ Ир. Тс. Разиб Давудом.

«Наши организации плодотворно сотрудничают уже на протяжении нескольких лет, и наше взаимодействие приобрело стратегический характер. Соглашение о сотрудничестве между Агентством и Центром было подписано в 2022 году на полях Международного форума «Российская энергетическая неделя». Сейчас консолидация с Центром идет по широкому перечню вопросов, при этом наша совместная работа вносит существенный вклад в дальнейшее укрепление связей между Россией и АСЕАН в энергетическом секторе», ‒ отметил Алексей Кулапин.

«Центр привержен укреплению партнерства России и АСЕАН в энергетическом секторе. Мы отметили, что обширный опыт России в области энергетической безопасности может помочь государствам – членам АСЕАН повысить энергетическую безопасность АСЕАН на основе ключевых энергетических приоритетов региона», ‒ заявил Дато’ Разиб.

В ходе встречи обсудили статус совместных проектов по расширению использования природного газа и энергетической статистики.

Помимо этого, Алексей Кулапин предложил организовать очную встречу на полях встречи старших должностных лиц России и АСЕАН по энергетике летом 2025 года. Также было принято решение направить российскую делегацию на 25-й Энергетический бизнес-форум АСЕАН (AEBF) в г. Куала-Лумпур, Малайзия, а представителей Центра по энергетике АСЕАН ‒ на восьмой Международный форум «Российская энергетическая неделя» в Москве.

«AEBF – это крупнейший энергетический форум, проводимый АСЕАН для содействия устойчивому развитию и инклюзивности во всем регионе. Для меня большая честь пригласить господина Кулапина и коллег из Российского энергетического агентства поддержать и принять участие в 25-м Энергетическом бизнес-форуме АСЕАН, который пройдет в г. Куала-Лумпур, Малайзия, в текущем году», ‒ отметил Дато’ Разиб.