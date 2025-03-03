«Россети Северный Кавказ» обеспечили электроэнергией более 90 объектов агропромышленного комплекса в Кабардино-Балкарии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» в 2024 году подключили к централизованным электрическим сетям 91 объект сельскохозяйственного назначения. Суммарная выданная мощность составила 15,6 мегаватта (МВт).

В числе крупных реализованных проектов в регионе – выдача 1,2 МВт хранилищу для фруктово-ягодной продукции компании «Сады Нальчика» в Чегемском районе. Фруктохранилище будет использоваться для единовременного хранения до 5,3 тысячи тонн собственной продукции.



В рамках работ по технологическому присоединению энергетики провели реконструкцию подстанции 110 кВ «ПТФ» с заменого силового трансформатора 6,3 МВА на более мощный – 10 МВА.



Кроме того, в 2024 году специалисты обеспечили электроэнергией плодовые сады в Лескенском районе, тепличные комплексы в Чегемском районе, рыбоводное хозяйство и объекты птицеводства в Урванском и Майском районах. «Комплекс мероприятий для выдачи необходимой мощности новым объектам энергетики держат на особом контроле. Мы прикладываем все усилия, чтобы в максимально сжатые сроки выполнять свои обязательства по технологическому присоединению», – подчеркнул директор филиала «Каббалкэнерго» Резуан Загаштоков.



Напомним, в Группе компаний «Россети» действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей. В их числе – личный кабинет на сайте Портал-ТП.РФ, через который можно направить заявку на подключение к сетям и получение необходимой мощности.