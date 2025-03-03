«Россети Центр» электрифицировали новые модульные почтовые отделения в Тверской и Смоленской областях

Россети Центр и Россети Центр и Приволжье способствуют реализации масштабной программы, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, по модернизации почтовых отделений в сельской местности.

Специалисты Смоленскэнерго обеспечили электроснабжением четыре модульные почтовые отделения, построенные в деревнях Жуково, Шокино и Павловка, а также селе Екимовичи. Каждому объекту предоставлено по 15 кВт мощности.

Работники Тверьэнерго, в свою очередь, подключили к электрическим сетям два отделения почтовой связи в селе Сосновка и деревне Плоскошь. Им предоставлено 15 и 13 кВт мощности соответственно.

Благодаря модернизированным отделениям жители самых отдаленных населенных пунктов смогут получить доступ к современным почтовым и финансовым услугам, а также государственным сервисам в комфортных условиях.