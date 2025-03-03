«Россети Тюмень» направили 950 млн рублей на реконструкцию перехода ЛЭП через Иртыш

«Россети Тюмень» завершили реконструкцию перехода двух высоковольтных линий электропередачи «Горная – Косач» и «Горная – Уват» через реку Иртыш в Тюменской области. ЛЭП задействованы в электроснабжении трубопроводной системы, связывающей месторождения Западной Сибири с нефтеперерабатывающими заводами в центральной России. Стоимость реализации инвестиционного проекта составила более 950 млн рублей.

В районе перехода энерготранзита через крупнейший приток Оби специалисты смонтировали свыше 13 километров провода, устойчивого к сильному ветру и грозам, установили 11 опор, более 2,5 тысяч изоляторов, 160 птицезащитных устройств и 108 сигнальных шаров-маркеров. Высота двух возведенных переходных опор составила 94 метра, что сравнимо с высотой 30-этажного дома.

Чтобы обезопасить переход ЛЭП от размыва в период половодья специалисты укрепили 200 метров береговой линии с помощью шпунтовых свай. А габионные конструкции, которые применили энергетики, обеспечат защиту энергообъектов от весеннего ледохода.

«Россети Тюмень» ведут непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Реконструкция перехода воздушных линий 110 кВ «Горная – Косач» и «Горная – Уват» через реку Иртыш позволила повысить надежность электроснабжения 6 000 жителей и 34 социально значимых объектов в Уватском районе.