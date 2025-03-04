Более 300 компаний Донбасса и Новороссии уже стали участниками свободной экономической зоны

С начала года реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) новых регионов пополнился ещё 23 компаниями из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и теперь включает более 300 организаций. Среди новых участников – предприятия сфер жилищного и дорожного строительства, металлургической, деревообрабатывающей и пищевой промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«СЭЗ в Донбассе и Новороссии одна из самых молодых в стране, при этом насчитывает уже 307 инвесторов, заинтересованных в работе в воссоединённых регионах. Их общий инвестпортфель, заявленный на сегодняшний день, составляет почти 120 млрд рублей. Таким образом, СЭЗ позволяет решать стратегические задачи в целом, а также придаёт импульс мощному развитию территорий», – сказал вице-премьер.

Одними из последних подписавших договор о вступлении в СЭЗ стали застройщики из Донецкой Народной Республики. Они построят в Мариуполе два жилых дома на 230 квартир общей площадью более 13 тыс. кв. м, которые планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года. В число участников СЭЗ также вошла организация, занимающаяся ремонтом и строительством автомобильных дорог. Одним из крупнейших за последнее время инвесторов из ДНР стало предприятие полного металлургического цикла, которое специализируется на производстве товарного чугуна, товарной заготовки, сортового и листового проката.

Инвестпроект организации из Луганской Народной Республики базируется на возрождении машиностроительного предприятия, выпускающего железнодорожные полувагоны и специальный подвижной состав в городе Стаханове. Кроме того, участниками СЭЗ из ЛНР стали компании, которые производят стройматериалы и занимаются сельским хозяйством.

В свободную экономическую зону вступили и предприниматели из Запорожской и Херсонской областей. Так, пять запорожских организаций работают в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли и услуг. Производитель из Херсонской области занят в деревообрабатывающей промышленности и планирует наладить полуавтоматическую линию производства. Другая компания намерена организовать на территории Херсонской области бесперебойную торговлю топливом.

Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ определён Минстрой, функции управляющей компании возложены на ППК «Фонд развития территорий».