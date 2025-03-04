Деньги, качество и взаимодействие. Модели кабельного бизнеса у нас и за рубежом. Потенциал рынка есть, но нужно развивать экосистему

На 86 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" Сергей Снежко, директор по маркетингу компании "УНКОМТЕХ", представил глубокий анализ состояния мирового кабельного рынка. В отличие от предыдущих обсуждений, акцентированых на физическом объеме производства (в тоннах), Сергей Снежко в своем исследовании ориентировался на денежную структуру рынков и подробно изучил особенности функционирования кабельных рынков и каналов сбыта на мировом рынке.

Введение в состояние мирового кабельного рынка

Сергей начал с полных цифр, подчеркивая, что мировой кабельный рынок составляет около 200 миллиардов долларов в год. Он выделил ключевых игроков, среди которых выделяются три ведущих региона:

Китай, который занимает доминирующую позицию с объемом производства в 65 миллиардов долларов. Европа, в рамках которой объемы составляют около 50 миллиардов долларов. Северная Америка (США и Канада), также приблизительно на уровне 50 миллиардов долларов.

"Эти цифры подчеркивают важную роль Китая в мировом производстве, но также указывают на высокую конкурентоспособность и мощные рынки в Европе и Северной Америке."

Кроме того, он выделил, что "доля кабельной продукции в валовом внутреннем продукте (ВВП) стран становится индикатором их экономического развития", что выражает уровень инвестиций в инфраструктуру и строительство. В частности, для России этот показатель остается на уровне 0,1%, что создает потенциал к росту.

Структура кабельного рынка: четыре ключевых игрока

Сергей Снежко подробно описал структуру кабельного рынка, выделяя четыре основных категории участников:

Производители кабеля. Это крупные заводы и фабрики, которые отвечают за производство кабельной продукции. Они могут быть как объединениями производителей, так и самостоятельными игроками. Значимость таких компаний трудно переоценить, ведь они задают тон в качестве и объеме производства. В Европе действуют крупные кабельные холдинги, которые контролируют большую часть рынка.

Дистрибьюторы. Эта категория включает компании, которые покупают кабель у заводов и реализуют его через свои сети. Дистрибьюторы обеспечивают логистику, иногда занимаются формированием документации и поддержкой клиентов. Это они делают продукт доступным для конечного потребителя и обеспечивают его востребованность на рынке. На Европейском рынке дистрибьюторы не играют ключевую роль и имеют относительно небольшую долю продаж кабельной продукции. Кабель для европейских дистрибьюторов — это не "локомотив" продаж.

Системные интеграторы. Cпециализируются на установке и внедрении кабельных систем в различных отраслях. Они обладают опытом в настройке, прокладке и подключении сложных систем, будь то телекоммуникации, электросети или промышленная автоматизация.

Конечные потребители. Это компании или организации, которые используют кабель для своих нужд. На этом уровне важны такие участники, как энергетические компании, строительства и нефтегазовая промышленность.

Примеры из Европы: Сложная интеграция

Европейский кабельный рынок выделяется как наиболее развитый и сложный. За последние 25 лет в Европе сформировалась уникальная и эффективная экосистема, объединяющая всех участников — от производителей до конечных потребителей.

Например, в Европе существует ассоциация EuropeCable, которая объединяет 30 основных производителей и контролирует 77% рынка. Эти ассоциации играют ключевую роль в организации взаимодействия между участниками рынка.

Долгосрочные проекты, такие как модернизация энергетической инфраструктуры, требуют гибкого и эффективного взаимодействия между ассоциациями, производителями и государственными органами. В Европе умеют планировать на длительный срок именно за счет комплексного взаимодействия внутри экосистемы. В России это не реализуется и это тормозит развитие и кабельной отрасли и инфраструктуры.

Российский кабельный рынок: возможности для роста

У российского кабельного рынка есть огромный потенциал. Российский кабельный рынок по итогам 2023 года имеет структуру, в которой 60% составляют прямые продажи заводов, а 40% — продажи через дистрибьюторов. Однако роль системных интеграторов здесь практически отсутствует.

"Процесс появления системных интеграторов только начинается. На данный момент мы имеем лишь несколько игроков, которые находятся в начале пути. Некоторые функции интеграторов в России берут на себя дистрибьюторы. В отличие от европейского рынка, где системные интеграторы уже играют значительную роль, в России нет полноценной интеграции, и это создает вызов для дальнейшего роста.

У нас нет экосистемы.

Взаимодействие с государством и повышение качества

Нам нужно формировать такую экосистему, где каждый участник получает выгоду. Взаимодействие с конечными потребителями, системными интеграторами и дистрибьюторами должно стать главным приоритетом для кабельного бизнеса. В экосистеме все участники связаны между собой и каждый помогает каждому развиваться вместе.

Сложность в создании и развитии экосистемы заключается в том, что многие закупки осуществляется компаниями, интересующимися не столько качественным кабелем, а работающим конечным решением. Комплексная поставка чаще важнее, чем качество каждого конкретного компонента внутри системы. Информация между слоями рынка и "цепочками" не передается. Это вызывает сложности для долгосрочного планирования.

Заключение: Путь к экосистеме

В завершение своего выступления Сергей привел кейсы успешного взаимодействия среди участников на европейском рынке и поделился своей надеждой на то, что и в России можно построить подобную экосистему.

"Это не значит, что мы сразу перепрыгнем на европейскую модель. Но последовательное взаимодействие и развитие всех участников рынка будут способствовать его росту. Это важный шаг к будущему."

Сергей Снежко призвал к обсуждению и сотрудничеству всех участников Ассоциации "Электрокабель", подчеркивая, что "только совместными усилиями можно достигнуть желаемого результата, который позволит улучшить не только качество кабельной продукции, но и стабильность всего рынка в России."

Таким образом, его выступление стало основой для дальнейшего анализа и диалога о будущем российского кабельного рынка.