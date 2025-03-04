КЭАЗ – лучший поставщик низковольтного коммутационного оборудования по версии «ТЭК-Рейтинг»

КЭАЗ признан лучшей компанией-поставщиком в группе «Низковольтное коммутационное оборудование», согласно опросу агентства «ТЭК-Рейтинг». В голосовании приняли участие крупнейшие предприятия нефтегазового комплекса, включая таких гигантов, как ООО «Газпром энергохолдинг», АО «Концерн Росэнергоатом» и ПАО «Россети».

Опросы «ТЭК-Рейтинг» служат важным инструментом для повышения прозрачности и конкурентоспособности рынка поставок в топливно-энергетическом комплексе. Его уникальность заключается в том, что оценка поставщиков формируется путем прямого опроса крупнейших компаний-потребителей.

Итоговая оценка выставляется на основе официальных ответов крупнейших компаний-заказчиков. Это сводит к минимуму роль субъективного фактора в оценке поставщиков. Рейтинг стимулирует поставщиков продукции и услуг к повышению качества и улучшает их взаимодействие с потребителями.

«Мы гордимся этой наградой, которая отражает доверие наших клиентов. Для нас это не только достижение, но и ответственность – продолжать соответствовать самым высоким стандартам и предлагать решения, которые помогают нашим партнерам реализовывать их задачи», – отмечает Николай Кожин, руководитель отдела «Генерация и распределение энергии» КЭАЗ.

Победа в рейтинге «ТЭК-Рейтинг» подчеркивает лидерство КЭАЗ в отрасли и укрепляет репутацию как надежного поставщика, готового отвечать на вызовы современного энергетического рынка.