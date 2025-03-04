Компания NV Energy получила разрешение на строительство ВЛ 525 кВ Greenlink West в Неваде

Отраслевой регулятор штата Невада – Комиссия по коммунальным услугам (Public Utilities Commission of Nevada, PUCN) – выдала компании NV Energy разрешение на строительство 472-мильной ВЛ 525 кВ Greenlink West, которая пройдет вдоль западной части штата от Лас-Вегаса до Йерингтона в Северной Неваде, и трех ВЛ 345 кВ от Йерингтона до Рино/Спаркса. Комиссия также удовлетворила запрос NV Energy на присвоение ВЛ статуса «критически важного объекта».

Кроме того, PUCN выдала разрешение на реализацию смежного проекта по строительству 10-мильной ВЛ 345 кВ между ПС Comstock Meadows и ПС West Tracy в Северной Неваде. Эту ВЛ планируется ввести в эксплуатацию до завершения строительства ВЛ 525 кВ Greenlink West, чтобы предотвратить перегрузку сетей напряжением 120 кВ после завершения строительства ВЛ 345 кВ от ПС Fort Churchill до ПС Comstock Meadows, также входящей в масштабный проект строительства соединения Greenlink Nevada. Необходимость строительства данной ВЛ обусловлена ростом нагрузки в промышленном центре Tahoe Reno, где в том числе находятся ЦОД компаний Tesla и Google.

Вторым участком соединения Greenlink Nevada является 235-мильная ВЛ 525 кВ Greenlink North, которую планируется проложить с востока на запад через северную часть штата Невада. Оба участка Greenlink Nevada будут соединены с существующей ВЛ 525 кВ One Nevada Line, проходящей по восточной части штата, образуя таким образом на территории Невады треугольник электрической сети напряжением 525 кВ. ВЛ 525 кВ Greenlink West планируется ввести в эксплуатацию в мае 2027 г., а ВЛ 525 кВ Greenlink North, которая также получила статус «критически важного объекта», – в декабре 2028 г.

В 2024 г. NV Energy приобрела рядом с принадлежащей компании электростанцией Fort Churchill, расположенной вблизи Йерингтона, участок земли под строительство ПС Walker River, на которую будут заведены ВЛ 525 кВ Greenlink West и ВЛ 525 кВ Greenlink North. Строительство ПС планируется завершить в 2025 г.

В 2020 г. стоимость реализации проекта Greenlink Nevada оценивалась NV Energy в $ 2,484 млрд. В прошлом году компания подала запрос PUCN на «дальнейшее одобрение» и увеличение сметной стоимости проекта до $ 4,128 млрд. Однако запрос NV Energy был отклонен отраслевым регулятором на том основании, что все компоненты проекта Greenlink Nevada уже одобрены PUCN ранее, а законодательство штата Невада не содержит требований «постоянного одобрения» разрабатываемого проекта. Как заявила Комиссия, обоснованность увеличения сметной стоимости проекта Greenlink Nevada будет изучена регулятором в ходе тарифной кампании.

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