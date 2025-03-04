Первый запуск электроустановочных изделий серии Inspiria под брендом Daccord

04 мар. 2025, 15:30
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Daccord
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Первый проект по выпуску серии электроустановочных изделий серии Inspiria под брендом Daccord успешно завершился. В результате перехода сохранены дизайн упаковки, каталожные номера, тариф и известное потребителю высокое качество продукта.

Продукция серии Inspiria под брендом Daccord имеет новые сертификаты, штрих-коды, обновлённый контент, техническую документацию, а также увеличенную гарантию 3 года для конечного потребителя. Кроме того, на всех видах упаковки заменены логотипы Legrand на Daccord. Механизмы и рамки электроустановочных изделий под брендами Legrand и Daccord аналогичны и взаимозаменяемы.

Совсем скоро ассортимент серии Inspiria пополнится новыми современными, функциональными решениями и расширится цветовая гамма продукта.

«Мы меняемся, сохраняя лучшие традиции ведущего электротехнического бренда.»

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ДАККОР
Daccord® — это новый бренд электротехнических изделий, который пришел на смену бренду Legrand на российском рынке. Daccord производит и поставляет оборудование и комплексные решения для жилых, коммерческих, административных и промышленных объектов.