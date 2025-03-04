РФ предоставит дополнительный переток электроэнергии в Абхазию

Россия предоставит Абхазии дополнительный переток электроэнергии, что позволит избежать веерных отключений до начала весенних паводков, способствующих наполнению плотины ИнгурГЭС. Об этом заявил и.о. первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба на совещании с участием избранного президентом Бадры Гунбы, сообщает информагентство "Апсныпресс".

"Ситуация в энергетической отрасли остается сложной. В Джварском водохранилище [ИнгурГЭС] минимальный уровень воды, в связи с чем возникла угроза того, что придется прибегнуть к веерным отключениям. Благодаря переговорам [Бадры Гунбы] с руководством Российской Федерации мы уже вчера получили от российских коллег информацию, что ситуация еще раз будет рассмотрена и необходимая дополнительная помощь в части увеличения объемов перетока будет предоставлена", - приводятся слова Нанбы.

Он отметил, что благодаря уже предпринятым шагам и мерам удастся избежать веерных отключений.

Гунба, в свою очередь, заявил о необходимости продолжения борьбы с незаконной добычей криптовалюты и подчеркнул, что "будут определены новые лица, ответственные за борьбу с майнингом, а также проведен анализ ситуации в отрасли для того, чтобы приступить к системному решению проблемы".

В последние годы в осенне-зимний период в республике возникает энергодефицит из-за повышающегося потребления. С 1 ноября до 23 декабря 2024 года республика закупала электроэнергию в РФ по коммерческой стоимости, из бюджета республики на эти цели направлено около 600 млн рублей. С 23 декабря 2024 года по 7 февраля 2025 года Россия предоставила в качестве гуманитарной помощи 327 млн кВт·ч, и для экономии электроэнергии действовали шестичасовые веерные отключения света. С 7 февраля были сняты все ограничения на поставку электроэнергии после достижения соглашения между Россией и Абхазией о получении дополнительного объема электроэнергии в 182 млн кВт·ч. Финансирование данного договора осуществлено за счет недополученных средств финансовой помощи, предоставленных Российской Федерацией Республике Абхазия в 2024 году.