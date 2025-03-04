Тепло для 4 миллионов жителей: как в Подмосковье модернизируют теплоснабжение в 2025 году

Команда министерства энергетики Подмосковья под руководством главы ведомства Сергея Воропанова приняла участие в стратегической сессии «Трансформация отрасли жилищно-коммунального хозяйства 2025».

Мероприятие прошло в Доме Правительства Московской области и объединило представителей региональных органов власти, глав муниципалитетов, заместителей глав по вопросам ЖКХ и руководителей ресурсоснабжающих организаций для разработки новых подходов к работе и повышению эффективности жилищно-коммунальной сферы. В центре внимания также — реализация мероприятий по модернизации объектов ЖКХ, цифровизация отрасли, реагирование на нештатные ситуации, привлечение и развитие кадрового потенциала.

С приветственным словом мероприятие открыл губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв. Он отметил, что теплоснабжение — одна из важнейших тем, на которой принято решение сделать акцент в рамках данной стратегической сессии.

«Мы подготовили стратегическую сессию для отраслевиков, которая, надеюсь, станет отправной точкой для трансформации в каждой команде, каждом предприятии», — добавил губернатор.

Сегодня в Подмосковье реализуется самая масштабная в России региональная программа модернизации теплоснабжения. Только в 2025 году запланирована реализация 588 мероприятий на сумму 53,5 млрд рублей — это ремонт и строительство 204 источников теплоснабжения (котельных, блочно-модульных котельных, центральных тепловых пунктов) и более 600 км тепловых сетей.

Среди примеров таких мероприятий — капитальный ремонт 13,2 км теплосетей и реконструкция котельной № 271 в мкр. Выстрел г.о. Солнечногорск (котельная обслуживает 44 жилых дома, 7 соцобъектов, почти 6,5 тыс. жителей), капитальный ремонт котельной в г. Яхрома Дмитровского м.о. (обслуживает 74 жилых дома, 14 соцобъектов, 12,3 тыс. жителей), строительство блочно-модульной котельной в г. Люберцы на ул. Попова (обеспечит теплом и горячей водой 174 жилых дома, 19 соцобъектов, более 36,5 тыс. человек) и многое другое. В результате модернизации объектов теплоснабжающего комплекса положительные изменения в 2025 году смогут почувствовать почти 4 млн жителей Подмосковья.

Для того, чтобы освоить такой колоссальный объём работ, необходимо правильно организовать все процессы, учитывая вызовы времени и «узкие места». В этом поможет проектный подход.

«Трансформация ЖКХ — это не только техническое обновление, но и изменение подходов к управлению отраслью. В этом году мы внедрили проектный подход в реализации мероприятий по теплу, который позволяет эффективно планировать, управлять и контролировать процессы. Теперь мы рассматриваем каждый объект как отдельный проект со своим графиком, задачами, ответственными лицами. Реализацию мероприятий на местах курируют проектные команды, куда входят представители областного Правительства, администраций муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций, подрядчиков, контролирующих органов. Все они должны работать на единый результат — своевременная реализация мероприятий по модернизации теплоснабжения, качественная подготовка к отопительному сезону и обеспечение наших жителей надёжным теплом и горячей водой», — подчеркнул Сергей Воропанов.

Таким образом, новый подход обеспечивает максимальную чёткость и прозрачность в выполнении мероприятий — по каждому объекту Госпрограммы разработан индивидуальный график, в котором прописан весь цикл проводимых работ, задействованные ресурсы, определены контрольные точки. Это позволяет строго контролировать сроки и качество работ, а также оперативно реагировать на сбои и устранять их. Положительный эффект будет достигнут, в числе прочего, за счёт экономии всех видов ресурсов и персонализации ответственности.