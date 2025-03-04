Уроки прошлого и вызовы времени для кабельного рынка. Как от «Главкабеля» и крупнейших заводов мы пришли к АЭК, дилерам и ЕСВК

На 86 Общем собрании Ассоциации "Электрокабель" выступил генеральный директор РЭМЗ Сергей Кузенев с исторически-философским обзором истории развития кабельной отрасли в России. Его выступление привлекло внимание благодаря важным историческим параллелям и актуальным вызовам, с которыми сталкивается отрасль сегодня.

"Я за ними наблюдаю с 1975 года. Первое слово, которое я прочитал в нашей семье, было "кабель".

Вспоминая советские времена, он отметил, что "в 1970-е годы мы были крупнейшими в мире по многим показателям". Кузенев выделил такие предприятия, как Камкабель и Рыбинсккабель, которые перерабатывали до 60 000 тонн меди в год. "На тот момент в мире не было ничего подобного", — отметил он.

Важнейшую роль в сохранении кабельного бизнеса после развала СССР сыграла Ассоциация "Электрокабель", которая была основана 26 августа 1989 года с целью интеграции всех производителей в единый контур. Это была попытка построить глобального кабельного интегратора в отрасли. Были производители, был свой сильный НИИ, были люди и желание.

"Это было необходимо для того, чтобы объединить усилия и ответить на потребности растущего рынка"

Но, несмотря на исторические достижения, сегодня кабельная отрасль сталкивается с серьезными вызовами и находится не в лучшем положении. Он особенно акцентировал внимание на важности контроля качества: "Контроль качества должен начинаться на стадии разработки". Кузенев подчеркнул, что возвращение доверия к отрасли возможно только с помощью повышения качества продукции. "Мы должны развивать свои производственные мощности и быть главными на рынке", — заявил он, подчеркивая, что только совместными усилиями можно добиться прогресса.

Еще одной важной исторической парралелью стало сравнение текущих дистрибьюторов с советским "Главкабелем", который выполнял те же функции и получал ту же критику, что и сейчас. Дистрибьюторы создали текущую конфигурацию рынка и стали "основой" для многих заводов. Это видно на графиках. Это видно на практике. У дистрибьюторов власть над некоторыми заводами и контроль над строительным рынком практически утерян, но это не нормально.

Для заключения своего выступления Сергей Кузенев призвал к действию: