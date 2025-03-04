Выбраны компании для заключения концессий на строительство двух дорог в Москве

Определены компании-победители двух конкурсов на заключение концессионного соглашения для строительства платных автомобильных дорог в Москве. Еще один конкурс отменен. Соответствующая информация опубликована на официальном портале о проведении торгов в РФ ГИС Торги.

Так, один конкурс касается права заключения концессии на финансирование, проектирование, строительство и платную эксплуатацию автодороги от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Победителем конкурса признано ООО «Столичная магистраль Юг».

Согласно конкурсной документации, концессию планируют заключить на 49 лет. В рамках соглашения концессионер будет обязан привлечь внебюджетное финансирование, спроектировать и построить автодорогу вдоль МК МЖД от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта, заниматься ее эксплуатацией на платной основе. Концедент предоставит концессионеру капитальный грант, права на земельные участки и водные объекты, необходимые для создания и эксплуатации объекта соглашения. Общая протяженность дороги (с учетом съездов) составит 10,5-12,5 км, количество полос движения – 4-6. На трассе предполагается возведение мостов через реку Москва и через реку Коршуниха, путепроводов через Варшавское шоссе и через соединительную ж/д ветку, а также тоннеля под Павелецким направлением МЖД. Количество развязок на будущей трассе – три.

Второй конкурс касается права заключения концессионного соглашения на финансирование, проектирование, строительство и платную эксплуатацию магистрали от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы. Победитель этого конкурса – ООО «Дороги Москвы – Магистральная». Данное соглашение также планируется заключить сроком на 49 лет. Согласно конкурсной документации, протяженность объекта составит 22-24 км, количество полос движения – 4-6. На автодороге предполагается строительство семи транспортных развязок. Среди искусственных сооружений, которые планируется возвести на магистрали, - путепровод через Волоколамское шоссе, путепровод через Ленинградское шоссе, Волоколамское шоссе и Северо-Западную хорду, а также путепроводы через Проспект Маршала Жукова, через МК МЖД, через Звенигородское шоссе, по 3-й Песчаной улице и мост через Москву-реку.

Напомним, торги на строительство трех автодорог по концессии в Москве объявили осенью 2024 года. Третий конкурс проводился на возведение магистрали от улицы Свободы до Живописной улицы (от улицы Вишневой до Живописной улицы). Согласно данным с портала ГИС Торги, открытый конкурс по данному объекту отменен: размещен отказ от проведения процедуры.

Также добавим, что летом 2024 года мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в городе планируют построить три трассы по концессии. Одна свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошево-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Вторая дорога соединит север города с деловым центром «Москва-Сити» и застройкой Государственного космического научного-производственного центра имени Хруничева. Третья трасса свяжет бывшую промзону «ЗИЛ» с югом и юго-западом столицы в обход ТТК.

Отметим, что в Москве с сентября 2023 года открыт проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта), который построили в рамках концессионного соглашения. Инвестиции в реализацию проекта составили более 68 млрд рублей.