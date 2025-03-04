Кабельный завод «АЛЮР» примет участие в выставке Cabex 2025

С 18 по 20 марта Кабельный завод «АЛЮР» примет участие в 23-ей Международной выставке кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex. Выставка пройдет в Москве в ЦВК «Экспоцентр», в павильоне «Форум».

Завод впервые выступит с креативным решением своего стенда. Центральной фигурой стенда станет огромный барабан с кабелем масштабом 1:4, внутри которого расположена уютная закрытая переговорная комната для приема гостей и спокойных плодотворных переговоров.

Все дни выставки на стенде Кабельного завода «АЛЮР» вы сможете ознакомится с выпускаемой кабельной продукцией завода, огнестойкой кабельной линией типа «Eltros OKLine» (на основе огнестойких кабелей производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР»), получить актуальный номенклатурный каталог, информационные материалы о предприятии, сувениры, а также провести время в атмосфере гостеприимства.

Даты проведения выставки : 18-20 марта 2025 года

: 18-20 марта 2025 года Стенд КЗ АЛЮР: № С165.

№ С165. Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум».

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В этом году кабельно-проводниковую продукцию, оборудование и материалы для производства кабеля на выставке представят более 260 компаний — посетители смогут получить полное представление о состоянии кабельной промышленности, новых технологиях и ключевых игроках рынка.

В рамках деловой программы Cabex наряду с традиционной тематикой, представленной на научно-технической конференции им. профессора И.Б. Пешкова, будут рассмотрены глобальные тренды развития кабельных технологий — на конференции «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды» эксперты детально разберут ключевые тренды применения кабельных технологий на ближайшие 10 лет с учетом развития цифровизации, искусственного интеллекта и энергетики будущего.

Подробнее о выставке – на сайте www.cabex.ru

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