Марат Хуснуллин: Приняты решения ещё по 43 объектам незавершённого строительства

Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию принял управленческие решения ещё по 43 недостроям, включённым в федеральный реестр объектов незавершённого строительства.

«На прошедшем оперативном совещании с вице-премьерами Председатель Правительства отмечал важность повышения эффективности управления федеральным имуществом для устойчивого развития регионов. В этой части проводим большую работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков, чтобы они приносили пользу людям. Ещё одно направление работы – объекты незавершённого строительства, финансируемые из федерального бюджета, которых, к сожалению, много скопилось в стране. Среди них школы, поликлиники, общежития, коммунальные объекты и многое другое, чего ждут люди. В последние годы ситуация начала постепенно меняться. С 2022 года Минстрой начал вести федеральный реестр незавершённых объектов, а правкомиссия по региональному развитию принимает по ним управленческие решения. Благодаря этому люди могут получить важные для комфортной жизни объекты. Кроме того, создаётся дополнительная благоприятная среда для развития населённых пунктов, улучшается их внешний облик, а граждане получают новые рабочие места. Так, мы приняли решения достроить и ввести в эксплуатацию ещё 43 недостроя», – сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в настоящее время в федеральном реестре остаётся 773 недостроя, по 696 из которых уже приняты управленческие решения. В том числе 321 объект будет достроен.

Кроме того, ещё в отношении 77 недостроев Минстрой собирает и анализирует информацию для последующего направления её на рассмотрение штаба.

«Минстроем России проводится активная работа с субъектами Российской Федерации в части мониторинга разработки региональных нормативных правовых актов, аналогичных документам федерального уровня. Они предусматривают ведение региональных реестров незавершённых объектов капитального строительства, строительство, реконструкция которых осуществлялись полностью или частично за счёт средств бюджетов субъектов и местных бюджетов», – отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев.

Сведения об объектах незавершённого строительства, которые финансировались за счёт федеральных средств, включаются в федреестр на основании данных от главных распорядителей бюджетных средств. Эти сведения сначала направляются в Минстрой, а затем проходят проверку в межведомственной комиссии. Занесение объекта в реестр даёт возможность президиуму (штабу) Правительственной комиссии по региональному развитию принимать решения относительно дальнейшей судьбы такого объекта.