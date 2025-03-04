Минимум шесть новых дорожных объектов построят в Тюмени в ближайшие годы

В Тюмени в ближайшие годы построят как минимум шесть новых дорожных объектов. Об этом в понедельник, 3 марта, сообщает Главное управление строительства Тюменской области в своем официальном Telegram-канале.

Так, до конца текущего года планируют завершить строительство развязки на Червишевском тракте в районе деревень Патрушева и Комарово. На сегодняшний день здесь уже готовы надземный пешеходный переход, пролет и основания для съездов, ведутся работы по переустройству инженерных сетей.

До конца 2026 года намерены построить развязку на пересечении улицы Сергея Джанбровского с федеральной трассой Р-351 «Екатеринбург - Тюмень» (Московский тракт). Проектом предусмотрено устройство четырех съездов и возведение трех искусственных сооружений: путепровода и надземных переходов.

Также в планах - продлить улицу Пермякова от улицы Федюнинского до Червишевского тракта: дорога будет иметь четыре полосы движения. Кроме того, сейчас идет разработка проектной документации на строительство обхода Комарова: четырехполосная магистраль пройдет от транспортной развязки на Червишевском тракте до улицы Фармана Салманова.

Отмечается, что все перечисленные объекты, а также построенная улица Фармана Салманова и планируемая к строительству улица Джанбровского образуют «Южный коридор».

«Развитие «Южного коридора» необходимо для того, чтобы значительно улучшить транспортные связи существующих и новых жилых районов южной части города и пригорода Тюмени. Важно разгрузить от транзитного транспорта участки автомобильных дорог со стороны Московского и Червишевского трактов, а также объездную дорогу в районе ул. Федюнинского и ул. Закалужской», - отметил начальник Управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

По его словам, ежегодный рост интенсивности движения по основным федеральным трассам приводит к перегрузке дорог в Тюмени. Так, сегодня на южном участке Тюменской кольцевой автодороге (ТКАД) в сутки проезжает уже более 60 тыс. машин, хотя нормативная интенсивность движения здесь составляет 14 тыс. автомобилей в сутки. Александр Исаков отметил, что значительными темпами растет поток транзитного транспорта. Если до 2022 года прирост грузовиков составлял 1,5-3 % в год, то сейчас данный показатель вырос до 15-20 %.

Снизить нагрузку на южные участки дорог в Тюменской агломерации позволит строительство «Южного обхода»: в настоящий момент его проектирование подходит к концу. Обход возведут в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», он станет частью второй объездной дороги Тюмени.

В рамках совещания также обсудили планы развития дорожной инфраструктуры областного центра. Так, в ближайшей перспективе в городе планируют построить и реконструировать девять объектов, в их числе улица Мельникайте от улицы Дружбы до улицы Щербакова, развязка в створе улицы Аккумуляторной и тоннель на пересечении с железнодорожными путями в районе ж/д вокзала.