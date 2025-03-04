Обновление электронной системы управления и каркаса: на Бийской ТЭЦ ремонтируют котельное оборудование

На главной генерации Бийска начался расширенный текущий ремонт котлоагрегата №13 производительностью 210 тонн пара в час.

В настоящий момент в рамках выполнения технических мероприятий, которые были запланированы по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности, идет замена паросборной камеры, змеевиков и камер четвертой ступени пароперегревателя котла. Также обновляется его каркас. Работы проводятся специалистами АО СибЭР и специализированной подрядной организацией, занимающейся ремонтом и обслуживанием котельного оборудования. Параллельно на котле ведется монтаж нового оборудования и установка актуального программного обеспечения для функционирования автоматизированной системы управления технологическими процессами агрегата (АСУ ТП). Необходимость полной замены АСУ ТП возникла из-за невозможности провести замену отдельных комплектующих электронного оборудования, которые уже сняты с производства. Все работы на объекте идут согласно запланированным срокам.

Отметим, что плановые ремонты на ТЭЦ ведутся энергетиками с привлечением подрядных организаций на протяжении всего года и направлены на повышение надежности работы всего оборудования станции.