«Россети» обеспечили электроснабжение развивающегося производства сельхозтехники «Мираторга»
Компания «Россети Центр» выделила 2,6 МВт дополнительной мощности заводу «Плотавское», на базе которого «Мираторг» создает собственное производство оборудования. Белгородское предприятие раньше специализировалось на изготовлении маслопрессов, а теперь будет выпускать различную продукцию – от планок и ножей до станков, кормушек и сложного оборудования для животноводства и растениеводства.
Общий объем присоединения потребителя составил 3 МВт. В рамках проекта энергетики построили распределительный пункт 10 кВ, проложили несколько участков кабельных линий электропередачи. Работы выполнены с опережением срока.
«Россети» активно поддерживают развитие агросектора. В числе недавних проектов – стартовавшее в этом году строительство подстанции для сырного завода в Новосибирской области, присоединение к сети новой площадки крупнейшего производителя молока в Ленинградской области.
Источник: телеграм-канал «Россети» https://t.me/rosseti_official/4565