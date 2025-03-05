Ботанический сад, лаборатории и лыжероллерная трасса: в Челябинске продолжается строительство межуниверситетского кампуса

Учебно-научный комплекс высшего образования с лабораториями и многофункциональный блок с конференц-залами возведут в рамках третьего этапа создания Межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проектно-сметной документации.

По словам главного эксперта проекта Учреждения Анны Пьянковой, объекты третьей очереди ориентированы на создание комфортной среды для студентов и преподавателей. Так, например, в состав учебных, офисных и общественных помещений учебно-научного комплекса входят: трансформируемые учебные аудитории, многофункциональные переговорные, открытые мобильные офисные пространства, зоны отдыха, помещения для совместной деятельности и многое другое.

«Технические решения при планировании лабораторий и аудиторий направлены на создание помещений для изучение новых технологий в промышленности, а также интеллектуальных систем», – сообщила представитель Главгосэкспертизы России.

Здание учебно-научного комплекса площадью более 40 тысяч кв. м будет состоять из двух блоков разной этажности, соединенных между собой. В его левой части запланирован перекрытый остекленным куполом атриум с ботаническим садом. В правой части обустроят внутренний закрытый двор.

В комплексе оборудуют лаборатории по разным направлениям, мастерские, учебные аудитории и классы, преподавательские кабинеты, актовый зал. Также для студентов и преподавателей разместят буфеты, кафе, гербарную, спортзал и ряд технических помещений.

Многофункциональный комплекс площадью более 10 тысяч кв. м запланирован высотой от одного до трех этажей, при этом треугольной формы. Такой вид здания продиктован требованиями для равномерного распространения звука в помещении, в его концепцию заложено создание естественной акустики общего пространства.

Здесь обустроят коворкинги и переговорные, помещения для совместной деятельности и модульные конференц-залы. Гибкость пространства и возможность его изменения будет достигнута, благодаря интегрированным системам мобильных перегородок.

Также на объекте реконструируют лыжероллерную трассу на стадионе кампуса.

Генеральный проектировщик – ООО «Голос.Строительство»

Застройщик – ООО «Челябинская концессионная компания»