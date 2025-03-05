Энергетики повысили надежность электроснабжения Коломенского пчеловодного комбината

Специалисты «Мособлэнерго» провели работы по ремонту кабельной линии электропередачи для обеспечения надежности электроснабжения Коломенского пчеловодного комбината и 40 частных домов в поселке Радужный г.о. Коломна.

В конце февраля в рамках текущей эксплуатации объектов электросетевого хозяйства энергетики провели работы по замене участка кабельной линии КЛ-10 кВ в с. Бакунино. Общая протяженность линии, проложенной от распределительной трансформаторной подстанции РТП-230 до ТП-238 составляет 664 метра. В ходе работ была произведена установка двух соединительных муфт и монтаж девятиметровой кабельной вставки.

На период проведения ремонтных работ электроснабжение абонентов было оперативно переведено на резервное питание. Мероприятия повысили надежность электроснабжения предприятия, специализирующегося на производстве продукции пчеловодства, и улучшили качество электроснабжения 40 частных домовладений пос. Радужный, в которых проживает около 120 человек.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.