ГК «Терра-Ток» реализовала 800 проектов по обустройству электрических сетей на базе шинопровода

За 11 лет Группа компаний «Терра-Ток» реализовала 800 проектов по модернизации и строительству электрических сетей с использованием современных шинопроводных систем. Кроме работы в электроэнергетике компания решала задачи по внедрению инноваций для нефтегаза, машиностроения, металлургии и других отраслей.

ООО «Терра-Ток» , ведущий поставщик инновационных решений для электроэнергетики, с момента основания занимается разработкой и производством различных линеек шинопровода, позволяющих передавать и распределять электроэнергию. Реализованные проекты охватывают все регионы Российской Федерации, от Калининграда до Владивостока. Продукция компании применяется в энергетике, различных отраслях промышленности, строительстве, логистике и других областях. Недавний значимый проект Группы: поставка шинопровода для строительства совместного предприятия группы «ЕВРАЗ» и «РейлСервис» - завода по производству железнодорожных колес ООО «Аллегро» в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области.

Группа «Терра-Ток» вносит вклад в развитие промышленности России, реализуя проекты в сфере нефтегазовой промышленности, металлургии, машиностроении, жилищном строительстве, торговых центрах и т.д. Изготавливая продукцию на территории Российской Федерации, компания является участником программы импортозамещения.

«Реализация 800 проектов по всей стране – значительное достижение для нашей компании, – отметил коммерческий директор Группы компании «Терра-Ток» Алексей Козлов. – Мы гордимся тем, что наши решения помогают обеспечивать надежное и безопасное электроснабжение для различных отраслей промышленности и населения. Мы и дальше продолжим внедрять инновации и расширять наше присутствие на российском рынке, способствуя развитию современной и эффективной инфраструктуры электроэнергетики».

Компания продолжает укреплять свои позиции в качестве надежного партнера для предприятий электроэнергетики, промышленных предприятий, строительных компаний и других организаций, нуждающихся в современных и эффективных решениях для распределения электроэнергии.

Группа Компаний «Терра-Ток» - российская энергетическая управляющая компания с собственным производством полного цикла. Разработчик и производитель электротехнического оборудования, производственного оборудования, систем автоматизации, роботизированных линий и комплексов, зарядных станций для электромобилей. Основана в 2013 году.