Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принят в состав участников Ассоциации «Электрокабель»

05 мар. 2025, 16:15
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Источник:
ООО Кабельный завод ЭКСПЕ...
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НП «Ассоциация «Электрокабель» объединяет большинство кабельных заводов из стран бывшего Советского Союза. Среди целей Ассоциации - содействие развитию и совершенствованию производства кабельной продукции, международного сотрудничества производителей кабельной продукции, оборудования и материалов, представление и защита общих прав и интересов членов Ассоциации в центральных и местных органах государственной власти и управления, общественных и международных организациях.  Ассоциация участвует в национальных проектах «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», а также проекте «Международная кооперация и экспорт».

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» стремится к повышению качества выпускаемой продукции и укреплению позиций на рынке, поэтому вступление в Ассоциацию стало важным шагом в этом направлении.

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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - это современное производство широкой номенклатуры силового, бронированного, контрольного и другого кабеля высокого качества, производимого в соответствии с ГОСТ-Р и требованиями ТР ТС. В цехах завода площадью более 25 000 кв.м размещаются новые импортные линии по производству высокотехнологичной, технически сложной кабельно-проводниковой продукции.