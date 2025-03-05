Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» принят в состав участников Ассоциации «Электрокабель»

НП «Ассоциация «Электрокабель» объединяет большинство кабельных заводов из стран бывшего Советского Союза. Среди целей Ассоциации - содействие развитию и совершенствованию производства кабельной продукции, международного сотрудничества производителей кабельной продукции, оборудования и материалов, представление и защита общих прав и интересов членов Ассоциации в центральных и местных органах государственной власти и управления, общественных и международных организациях. Ассоциация участвует в национальных проектах «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», а также проекте «Международная кооперация и экспорт».

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» стремится к повышению качества выпускаемой продукции и укреплению позиций на рынке, поэтому вступление в Ассоциацию стало важным шагом в этом направлении.