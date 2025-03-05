Компания «Электрорешения» (бренд EKF) приглашает на V Международную научно-практическую конференцию «Автоматизированные системы управления технологическими процессами» (Control-2025)

Вместе с научными и промышленными партнерами компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, стремится развивать инновационные решения в сфере АСУ ТП, а также искать выход на новый виток развития технологического суверенитета. Именно поэтому компания выступает партнером V Международной научно-практической конференции-выставки «Автоматизированные системы управления технологическими процессами» (Control-2025), которая состоится 18 марта 2025 г. на базе НИУ «МЭИ».

Во время конференции эксперты бренда EKF расскажут про собственную аналитическую IIoT платформу EKF Connect Industry, представят новейшие решения для АСУ ТП и познакомят с трендовыми разработками компании в сфере энергоменеджмента. Также ожидаются выступления других лидеров отрасли и демонстрация оборудования.

Приглашаем к участию системных интеграторов и ОЕМ-производителей, производителей щитового оборудования, проектировщиков, представителей промышленных предприятий, дистрибьюторов электротехнического и инженерного оборудования.

Участие бесплатное, обязательная регистрация по ссылке (https://mpei.ru/Structure/Universe/tanpe/structure/astpc/Pages/control2025/register.aspx). Мероприятие пройдет 18 марта 2025 г. с 10:00 до 17:30 в здании НИУ «Московский энергетический институт» по адресу: Москва, Красноказарменная ул., д. 14.





EKF – международный бренд электрооборудования, комплексных энергоэффективных решений по электроснабжению и автоматизации промышленных предприятий, гражданских и инфраструктурных объектов. Также под брендом EKF разрабатывается программное обеспечение: умный дом EKF Connect Home и IIoT EKF Connect Industry для промышленности.

В актив компании ООО «Электрорешения», которая представляет бренд EKF в России, входят 2 производственные площадки во Владимирской области, сеть логистических центров, а также собственный отдел R&D и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов.