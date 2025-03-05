Почти 10 млрд рублей готовы направить на строительство продолжения набережной Макарова в Петербурге

Объявлен открытый конкурс в электронной форме по выбору подрядчика на строительство продолжения набережной Макарова в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Информация о торгах опубликована на портале Госзакупок.

Речь идет о первой очереди строительства набережной Макарова с мостом через реку Смоленку на участке от 2-й линии В.О. до транспортной связи через о. Серный. Максимальная цена контракта составляет 9,995 млрд рублей. Заявки принимаются до 20 марта, победителя планируют определить 25 марта.

Срок исполнения контракта – с даты заключения до 30 января 2029 года. При этом строительно-монтажные работы на объекте должны быть выполнены до 28 апреля 2028 года.

Напомним, в июле-августе 2024 года проводились общественные обсуждения планировочной документации на строительство нового участка набережной Макарова с мостом через Смоленку в Петербурге. Проект планировки территории для размещения дорожного объекта был одобрен в сентябре 2024 года. Протяженность нового участка автодороги составит 775 метров. По прогнозам специалистов, он кардинально улучшит сообщение сразу двух районов – Василеостровского и Петроградского с ЗСД. Кроме того, вдоль нового участка по берегу Малой Невы по просьбе жителей планируют создать зеленую зону с пешеходными и велосипедными дорожками, а также местами отдыха.

Также добавим, что в 2018 году в Санкт-Петербурге открыли новый участок набережной Макарова и мост через остров Серный, который позже получил название мост Бетанкура. Объекты возвели перед ЧМ-2018.