Динамика хорошая: Андрей Забелин о российском электротехническом рынке

Генеральный директор IEK GROUP Андрей Забелин в интервью «РБК Отрасли» рассказал о том, как развивается российский электротехнический рынок после ухода ведущих мировых компаний.

Андрей Забелин, в частности, оценил динамику на рынке электротехнических изделий в 2024 году как хорошую. При этом среди заказчиков, особенно из сфер промышленности и коммерческой недвижимости, падает интерес к параллельному импорту. При реализации новых проектов участники рынка не хотят зависеть от ненадежных каналов поставок и непредсказуемых цен.

В то же время растет интерес к промышленной автоматизации. В этом направлении IEK GROUP развивает собственное семейство программных продуктов MasterSCADA и каждый год увеличивает оборот в секторе ПО более чем на 50%.

Андрей Забелин отметил также, что российский электротехнический рынок почти всегда стабильно растет, даже несмотря на скорее негативные макроэкономические условия. Так что в компании превалируют оптимистичные ожидания по рынку.