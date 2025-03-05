Компании Нацпроектстроя усилят электроснабжение участка МЦД-2

На юге Москвы специалисты ОСК 1520 (входит в Нацпроектстрой) возведут тяговую подстанцию Бутово. Новая подстанция усилит электроснабжение поездов МЦД-2 на участке Царицыно-Подольск, разгрузит действующую подстанцию Щербинка.

На объекте уже установили модули распределительного устройства и возводят корпус здания подстанции. Также строителям предстоит смонтировать тяговые трансформаторы и выпрямительные агрегаты для питания контактной сети, протянуть линии электропередачи.



Подстанцию оснастят микропроцессорной автоматикой. Современная система телеуправления позволит дистанционно следить за аппаратурой, предотвращать сбои, проводить диагностику. Диспетчер по цифровым каналам связи сможет получать полную информацию о текущей ситуации и регулировать работу объекта.



Ввести подстанцию Бутово в работу планируют до конца 2025 года. Надежное электроснабжение диаметра обеспечит тактовое движение по маршруту - когда поезда курсируют с постоянным интервалом.