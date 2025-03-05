Работы по реконструкции путепровода на обходе Адлера выполнены наполовину

Завершено уже 50% работ по реконструкции путепровода на 6-м километре федеральной трассы А-149 Адлер – Красная Поляна. Расширение габаритов мостового сооружения началось в ноябре 2024 года.

Реконструкция путепровода выполняется в рамках реализации проекта обхода Адлера. Дорога соединит микрорайон Кудепста и село Высокое. Строительство нового участка повысит туристический потенциал данного направления, сократит время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны, обеспечит вывод транзитного транспорта из курортной зоны Адлера и улучшит экологическую обстановку прибрежной территории.

В настоящее время продолжается поэтапный перенос секций путепровода на временные опоры и крепление к ним металлических консолей, за счет которых габариты конструкции будут увеличены. Целью является расширение эстакады до двух полос. На сегодня закреплены 24 из 34 консолей. Уже в начале нынешнего курортного сезона жители и гости Сочи смогут передвигаться по путепроводу в обоих направлениях. А в будущем объект станет частью большой развязки у Восточного портала обхода Адлера.

Со второго квартала 2025 года на эстакаде планируется начать укладывать слои дорожной одежды. Проектировщиками уже принято решение о том, что на объекте будет применена комплексная технология изготовления асфальтобетона Superpave – передовая система проектирования состава асфальтобетонной смеси. Технология направлена на создание дорожных покрытий, более устойчивых к растрескиванию из-за низких температур, деформации и усталостному разрушению.

Основной особенностью метода является прогнозирование состояния дорожного покрытия (глубины колеи, усталостных трещин и низкотемпературных сеток) во времени с учетом влияния внешних факторов конкретного региона (температуры, влажности) и перспективой интенсивности движения. Поэтому первым шагом в процессе проектирования смеси является сбор информации об окружающей среде и ожидаемых нагрузках.