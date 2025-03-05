«Россети Кубань» повысят надежность работы более 30 высоковольтных ЛЭП на юго-западе Кубани

В 2025 году энергетики Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» планируют выполнить ремонт 31 линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35-110 кВ общей протяженностью более 100 км. Энергообъекты являются транзитами для обеспечения электроэнергией пяти районов на юго-западе Краснодарского края.

Высоковольтные линии электропередачи, включенные в годовую ремонтную программу, обеспечивают электроэнергией бытовых потребителей, свыше 800 социально значимых объектов и ряд промышленных предприятий в пригородах Новороссийска, Анапы, Геленджика, Абинском и Крымском районах Краснодарского края.

В ходе капитального ремонта специалисты планируют заменить 25 км провода, около 9 тыс. устаревших изоляторов, установить 235 комплектов линейно-сцепной арматуры и более 400 птицезащитных устройств.

Энергетики Юго-Западных электрических сетей также планируют провести тепловизионное обследование 50 высоковольтных линий электропередачи общей протяженностью порядка 700 км и расчистить более 40 га трасс ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. Это позволит снизить вероятность возникновения технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода во время непогоды.

Ремонт объектов высоковольтной сети позволит предупредить технологические нарушения, обеспечить бесперебойным и качественным электроснабжением жителей и социально значимые объекты в предстоящий период летних пиковых нагрузок и курортный сезон.