«Россети Центр и Приволжье» переустроили ЛЭП для строительства объездной дороги во Владимирской области

Энергетики ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» завершили работы по переносу участка воздушной линии электропередачи 110 кВ для строительства объездной дороги вокруг города Киржач. Этот важный инфраструктурный проект реализуется в рамках государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы».



Для безопасного движения транспорта специалисты переустроили и реконструировали шесть опор высоковольтной линии 110 кВ «Киржач – Бельково», заменив более 1 км проводов и 2 км грозотроса. Это позволило обеспечить необходимое габаритное расстояние между линией электропередачи и будущей дорогой. Благодаря проведенной реконструкции повысится надежность электроснабжения участка Московской железной дороги и более 2500 жителей Киржачского района.



Новая дорога протяженностью 10,5 км позволит вывести транзитный грузовой автотранспорт за пределы Киржача, расположенного в 90 км от МКАД. На обходе планируется строительство трех двухуровневых развязок: «Дубки – Киржач», «Киржач – Александров» и «Кольчугино – Киржач». Это значительно улучшит транспортную ситуацию в городе и регионе.