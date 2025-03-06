Делегация Республики Башкортостан посетила самарский филиал «Россети Волга»

В эти дни в Самарской области работает делегация Республики Башкортостан. В рамках укрепления торгово-экономических связей двух регионов представители бизнес-миссии посетили крупнейшие предприятия 63 региона, в том числе филиал ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети».

Среди участников делегации – заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Олег Тыщенко, ио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области Дамир Галиуллин, представители промышленных предприятий и компаний-производителей оборудования.

Энергетики и делегаты обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Олег Тыщенко отметил, что на территории Республики Башкортостан расположены крупные производители кабельной продукции, коммутационного и силового оборудования. Часть предприятий имеет аттестацию оборудования в ПАО «Россети», что позволяет поставщикам участвовать в закупочных процедурах и поставлять оборудование на строящиеся и реконструируемые объекты.

Заместитель директора – главный инженер самарского филиала «Россети Волга» Вадим Переяслов подчеркнул, что компания открыта и готова к сотрудничеству с отечественными производителями.

«Самарская область активно развивается и мы, как системообразующая сетевая организация региона, должны идти на шаг впереди и полностью закрывать потребности в дополнительной мощности. В настоящее время ведется подготовка к строительству подстанции 110 кВ для Особой экономической зоны в Тольятти, большое количество заявок на технологическое присоединение к сетям – увеличение мощности действующих предприятий, новых объектов, возводимых в рамках национальных проектов. У нас большие проекты и планы, мы абсолютно открыты для новых производителей и приглашаем ваши предприятия активно принимать участие в закупочных процедурах»,- сообщил он.

«У нас по России и в регионах формируются бизнес-миссии по налаживанию коммуникаций между крупными предприятиями и поставщиками. Подобные визиты мы планируем организовывать и в Республику Башкортостан, и готовы включить представителей самарского филиала «Россети Волга» для посещения предприятий и производств на межрегиональном уровне. Со стороны министерства обеспечим все необходимые консультации и встречи», - отметил Дамир Галиуллин.

Самарская область и Республика Башкортостан являются одними из лидирующих регионов по объемам промышленного производства в Приволжском Федеральном округе. Такие результаты стали возможны, в том числе, благодаря тесному сотрудничеству и развитой системе промышленной кооперации.