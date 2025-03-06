Энергетики «Россети Урал» повысят надежность работы подстанций муниципального округа Горноуральский

Специалисты свердловского филиала компании приступили к работам по техническому обслуживанию и ремонту на подстанциях «Черноисточинск», «Шиловская» и «Шайтанка». Также в текущем году энергетики реализуют ряд технических мероприятий на центрах питания «Петрокаменск», «Южаково», «Реши», «Башкарка», «Шумиха», «Горноуральская», «Висим», «Синегорск» и других.

В ходе работ специалисты проведут диагностику около 300 единиц подстанционного оборудования, выполнят техническое обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, плановые ремонтные работы основного оборудования и ряд других мероприятий.

На реализацию данных мероприятий на питающих центрах муниципального округа в 2025 году компания направит более 10 млн рублей.

Комплекс работ направлен на повышение надежности электросетевого комплекса и обеспечение бесперебойного электроснабжения населения округа численностью около 43 тыс. человек, предприятий агропромышленного комплекса, лесозаготовительных производств, крестьянско-фермерских хозяйств.