Энергетики обсудили планы по модернизации электросетей Каширы в ходе встречи с главой администрации округа

Руководство «Мособлэнерго» в начале марта 2025 года приняло участие во встрече с главой городского округа Кашира Михаилом Шуваловым. На повестке дня главной темой для обсуждения стали планы по модернизации электросетевого хозяйства Каширы в рамках реализации основных производственных программ.

Во встрече приняли участие первый заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию услуг энергоснабжения «Мособлэнерго» Сергей Кирюхин, советник первого заместителя генерального директора «Мособлэнерго» Сергей Царьков, а также руководство Коломенского филиала «Мособлэнерго», в зону ответственности которого также входит территория г.о.Кашира.

Специалисты компании поделились планами работы на 2025 год в рамках программы капитально ремонта «Мособлэнерго», в соответствии с которой будут проведены мероприятия по замене воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 3,6 км, обеспечивающих электроснабжение частного сектора и ряда социально значимых объектов Каширы. Данная программа также включает в себя ремонтные работы на пять трансформаторных подстанциях, от которых запитаны ВЗУ, котельная, детский сад и автоматическая телефонная станция города.

В рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей Московской области энергетики также запланировали провести реконструкцию 3,8 км кабельных линий и строительство двух новых комплектных трансформаторной подстанций в д. Базарово и д. Горки г.о.Кашира.

В рамках инвестиционной программы «Мособлэнерго» на текущий год запланировано провести реконструкцию одной и строительство пяти трансформаторных подстанций, реконструкцию кабельно-воздушных линий общей протяженностью 770 м и строительство около 19 км кабельных линий электропередачи. Данное электрооборудование обеспечивает электроснабжение очистных сооружений, детские сады, школу, котельную и железнодорожный колледж в Кашире.

Обсуждение вопроса о прохождении ОЗП также стало одной из главных тем повестки дня встречи в администрации. Энергетики сообщили, что в период прохождения отопительного периода крупных и длительных отключений допущено не было, а среднее время перерывов электроснабжения в городском округе Кашира в следствии внеплановых отключений объектов электросетевого хозяйства в 2024 году по сравнению с 2025 годом уменьшилось с 71 до 69 минут.

Встречи руководства «Мособлэнерго» с главами городских округов Московской области проходят на регулярной основе, благодаря чему в режиме прямого диалога удается оперативно решать вопросы, связанные с электроснабжением потребителей, а также своевременно предпринимать необходимые меры по повышению качества и надежности электроснабжения в городских и муниципальных округах Московской области.