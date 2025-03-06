Власти Крыма определили подрядчика для реконструкции участков трассы Льговское – Грушевка – Судак

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал распоряжение об определении единственного подрядчика на реконструкцию двух участков трассы «Льговское – Грушевка – Судак» в рамках этапа 2.2. Документ опубликован на официальном сайте правительства Крыма.

Единственным подрядчиком назначено АО «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ». С компанией заключают контракт на реализацию этапа 2.2 строительства и реконструкции автодороги «Льговское – Грушевка – Судак»: на реконструкцию участков с 1-го по 3-й км и с 5-го по 17-й км.

Цена контракта – более 10,5 млрд рублей. Предельный срок, на который подписывается договор, - 1 декабря 2027 года. При этом подрядчик должен собственными силами освоить не менее 50 % стоимости работ. Авансовый платеж составляет 30 %, а все расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению.

Напомним, строительство дороги «Льговское – Грушевка – Судак» в Крыму поделено на несколько этапов. Первый этап – это возведение участка длиной 9,1 км от трассы А-291 «Таврида» до дороги «Белогорск – Феодосия» с развязкой, кольцевым перекрестком и шумозащитными экранами. Работы на объекте уже ведутся, подрядчиком здесь также выступает «ЦЕНТРОДОРСТРОЙ» - компанию назначили исполнителем контракта в ноябре 2023 года. Стройку планируют завершить к концу сентября 2025 года. Этап 2.1 включает в себя строительство трех обходов – населенных пунктов Грушевка, Переваловка и Дачное. Участки общей протяженностью 7,82 км будут четырехполосными. Проектом также предусмотрено устройство трех кольцевых пересечений, 19 водопропускных сооружений, одного моста и подпорных стен. Прошлой весной в рамках этого этапа начались подготовительные мероприятия. Срок окончания всех работ на объекте – 30 сентября 2026 года.

Этапом 2.2, для которого сейчас определили подрядчика, предусмотрена реконструкция двух участков существующей автодороги «Грушевка – Судак» с расширением проезжей части до четырех полос движения.

Ранее сообщалось, что автодорога «Льговское – Грушевка – Судак» соединит трассу А-291 «Таврида» с курортами восточной части полуострова, а также откроет новые перспективы развития всему юго-восточному Крыму.