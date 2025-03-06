Краснодарский филиал «Россети Кубань» повысит надежность 82 центров питания

В рамках ремонтной программы в 2025 году Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» выполнит техническое обслуживание и ремонт 20 высоковольтных подстанций и 62 трансформаторных пунктов. Работы проведут на энергообъектах в Краснодаре и пяти прилегающих к нему районах Краснодарского края и Республики Адыгея.

На подстанциях классом напряжения 35-110 кВ специалисты проведут ремонт оборудования и замену отработавших ресурс комплектующих: выключателей, трансформаторов, разъединителей, распределительных устройств. Энергетики также обновят диспетчерские наименования и выполнят комплекс противопожарных мер.

К сезону пиковых нагрузок энергетики подготовят в Динском районе такие важные питающие центры, как «Титаровская» и «ЖБИ». В сельских округах города Горячий Ключ запланирован ремонт и техническое обслуживание подстанций «Бакинская» и «ДМ-8». В Северском районе отремонтируют основное и вспомогательное оборудование высоковольтных энергообъектов «Красная», «Сельхозтехника», «Афипская». В Теучежском и Тахтамукайском районах Республики Адыгея повысят надежность центров питания «Заря» и «Керамзитовый завод».

Реализация технических мероприятий направлена повышение надежности функционирования электросетевого хозяйства в предстоящие максимумы нагрузок летнего периода.

Краснодарские электрические сети отвечают за электроснабжение пригорода Краснодара, города Горячий Ключ, Динского и Северского районов Краснодарского края, а также города Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов Республики Адыгея с общей численностью населения более 1,5 млн человек.