Оптовая одноставочная цена на Дальнем Востоке после запуска рынка сложилась ниже, чем на остальной территории ценовых зон ЕЭС

Одноставочная цена на электроэнергию и мощность на оптовом рынке для потребителей, не относящихся к населению, на территории Дальнего Востока в январе 2025 года составила 3 012 руб./МВт·ч. Это на 3,6% ниже уровня одноставочной цены в целом по первой и второй ценовым зонам (без учета Дальнего Востока), которая за этот же период составила 3 124 руб./МВт·ч.

Средняя цена на электроэнергию для розничных потребителей, не относящихся к населению, в регионах Дальнего Востока по итогам января 2025 года, по предварительным данным, выросла на 1,5% относительно декабря 2024 года. При этом в двух регионах – Якутии и Амурской области – розничные цены для первой ценовой категории, по которой рассчитывается большая часть таких потребителей, даже несколько сократились: снижение составило 1-5% в зависимости от уровня напряжения. В Хабаровском крае и Еврейской автономной области рост розничных цен для первой ценовой категории составил около 1%, в Приморском крае – около 5%.

При этом прирост цен для розничных потребителей, не относящихся к населению, в регионах первой и второй ценовых зон оптового рынка (без учета Дальнего Востока) за рассматриваемый период был в целом выше уровня ДФО и, по предварительным данным, составил 5%.

«По итогам января 2025 года средневзвешенная цена покупки электроэнергии, сформированная на основе результатов торгов на рынке на сутки вперед с учетом механизмов по сдерживанию роста цен, в ДФО составила 2 212 руб./МВт·ч. Несмотря на это, как показал анализ, одноставочная оптовая цена для потребителей региона сложилась все-таки ниже, чем на остальной территории ценовых зон ЕЭС. Это свидетельствует о корректном запуске рынка и правильной работе ценовых сигналов. Тем не менее, ценовая ситуация в регионе продолжает оставаться под пристальным контролем регуляторов, а окончательные выводы – так же, как и прогнозы на будущее – можно будет делать только в конце года», – отметил Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров.

Территория бывшей неценовой зоны Дальнего Востока с 1 января 2025 года вошла в состав второй ценовой зоны ОРЭМ. При этом для указанной территории предусмотрен постепенный переход к конкурентному нерегулируемому ценообразованию: с января по свободным ценам в полном объеме начали продавать электроэнергию только тепловые электростанции, доля продажи электроэнергии, выработанной гидроэлектростанциями, по свободным ценам составляет 2,5% и в дальнейшем может постепенно увеличиваться по решению Правительства Российской Федерации.

Присоединение регионов Дальнего Востока ко второй ценовой зоне оптового рынка не предусматривает каких-либо изменений в порядок установления и применения розничных тарифов на электроэнергию для населения. Значения тарифов для населения в регионах Дальнего Востока в январе 2025 года остались теми же, что и в декабре 2024 года.

Информация об Ассоциации:

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка») создана в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике».

Основной целью деятельности Ассоциации является обеспечение функционирования коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

Ассоциация «НП Совет рынка» участвует в подготовке правил оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверждает Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на рынке, а также контроль за соблюдением участниками оптового рынка правил ОРЭМ. Федеральным законом «Об электроэнергетике» на Ассоциацию возложена ответственность за создание и обеспечение функционирования и развития системы учета атрибутов генерации и системы обращения сертификатов происхождения электрической энергии.

В соответствии с законодательством Членами Ассоциации обязаны стать все субъекты оптового рынка.