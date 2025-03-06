«Росатом» начал производство шкафов управления и диспетчеризации на собственных мощностях

АО «Росатом Инфраструктурные решения», входящее в госкорпорацию «Росатом», начало серийное производство шкафов управления и диспетчеризации. Первая партия создана для проекта «Цифровое ресурсоснабжение» и будет внедрена на объектах ЖКХ в городе Обнинске, Калужская область. Оборудование монтируется в рамках реконструкции водозаборных скважин, что позволит дистанционно контролировать их работу. Ранее компания закупала подобное оборудование за рубежом.

Шкафы управления и диспетчеризации предназначены для автоматизации управления насосным оборудованием в системе «Цифровой водоканал». Они выпускаются в пяти вариантах, отличающихся по составу и подключению в зависимости от мощности насоса. На текущем этапе компания приступила к модернизации 34 артезианских скважин в Обнинске, оснащая их комплектами датчиков и шкафами управления. Это позволит с высокой точностью определять возможные технологические нарушения и минимизировать отключение потребителей.

«Собственное производство шкафов управления и диспетчеризации в дивизионе – очередной шаг на пути импортозамещения. Оборудование отличается мощностью и комплектующими. Выполнить компоновку, то есть разместить разные комплектующие в одинаковых шкафах, – сложная задача, но она была выполнена. Пока еще идет наладка системы и внедрение отдельных ее частей, завершить этот процесс планируем к концу 2025 года. Цифровизация направлена на повышение эффективности работы систем ресурсоснабжения, но главное – качества обслуживания клиентов, предупреждение возможных инцидентов на сетях и сооружениях», – отметил директор проектного офиса «Цифровое ресурсоснабжение» РИР Дмитрий Крашенинников.

АО «Росатом Инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет 3,6 ГВт, тепловая – 18,7 тыс. Гкал/ч. Различные проекты в сфере цифровизации и ЖКХ реализуются более чем в 200 городах от Мурманска до Сахалина.

Коммунальная инфраструктура Обнинска включает 120 км тепловых и 187 водопроводных сетей, насосные станции, очистные сооружения и др. С 2024 года активно ведутся работы над повышением эффективности, устанавливается новое автоматизированное оборудование и приборы учета. В 2023 году была разработана дорожная карта цифровой трансформации и начался первый этап ее реализации.

Крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволяют осуществлять перевод процессов в цифровую форму. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.