«Россети Центр и Приволжье» повысили надежность электроснабжения во Владимирской области благодаря внедрению распредавтоматизации

В рамках программы цифровизации филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ведет работы по повышению автоматизации и наблюдаемости распределительных сетей 6 — 10 киловольт (кВ). В частности, энергетики устанавливают на воздушных линиях электропередачи (ВЛ) высокотехнологичные устройства – реклоузеры и управляемые разъединители с моторным приводом.



В 2024 году энергетики смонтировали 24 реклоузера и 10 управляемых разъединителей на 32 ВЛ 6-10 кВ в Вязниковском, Гороховецком, Кольчугинском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском, Суздальском и Юрьев-Польском районах Владимирской области. Выполненные работы способствуют повышению надежности и качества электроснабжения более 23 тысяч жителей в 160 населенных пунктах. Управление элементами распредавтоматизации осуществляется удаленно из Центра управления сетями «Владимирэнерго».



Реклоузеры позволяют автоматически обнаруживать технологические нарушения на ВЛ и восстановить электроснабжение потребителей в кратчайшие сроки. Их применение позволяет свести до минимума время перерывов в подаче электроэнергии при технологических нарушениях. Управляемые разъединители позволяют дистанционно управлять работой сети, что значительно ускоряет процесс устранения неполадок и снижает влияние человеческого фактора.

«Внедрение распредавтоматизации – это важный шаг к модернизации электросетевого хозяйства. Мы стремимся обеспечивать надежность и качество электроснабжения потребителей региона, и новые технологии в этом направлении играют ключевую роль. В 2025 году данная работа будет продолжена: планируем установку ещё 10 реклоузеров и 19 разъединителей с моторным приводом и индикаторами состояния линии, а также 19 вакуумных выключателей и 4 устройства релейной защиты и автоматики на подстанциях 35-110 кВ», - отметил и.о. директора филиала «Владимирэнерго» Михаил Голубев.