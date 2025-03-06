«Россети Центр» инвестировали более 67 млн рублей в реконструкцию подстанции в Костромской области

Энергетики Костромаэнерго обновили оборудование подстанции 110/35/6 кВ «Шарья». Модернизация системы постоянного тока повысит надежность и качество электроснабжения более 25 тысяч жителей города Шарьи и поселка Ветлужский. Общий объем инвестиций в проект превысил 67 млн рублей.

В ходе реконструкции специалисты заменили ключевое оборудование подстанции: зарядно-подзарядные устройства и щит постоянного тока. Энергетики также провели ремонт помещения аккумуляторной батареи, включая установку новой системы вентиляции и обогрева с автоматическим поддержанием оптимальных условий эксплуатации.

Подстанция «Шарья» играет ключевую роль в энергосистеме северо-востока Костромской области. Она обеспечивает электроэнергией социально значимые объекты, крупные деревообрабатывающие производства, а также резервное питание объектов узловой железнодорожной станции.

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