«Россети» приступили к модернизации подстанции, питающей крупный агрокластер на востоке Кубани

4 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Россети Кубань
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«Россети Кубань» приступили к реконструкции подстанции 110 кВ в Новокубанском районе Краснодарского края.

Проект позволит повысить надежность электроснабжения населения региона, а также одного из крупнейших российских предприятий по переработке сельскохозяйственных культур и агрокомплекса, который занимается животноводством и выращиванием зерновых. Инвестиции «Россети Кубань» составят свыше 480 млн рублей.

В рамках проекта энергетики построят новый общеподстанционный пункт управления, который оснастят современным отечественным оборудованием: комплексами релейной защиты и противоаварийной автоматики, аппаратурой каналов связи и телемеханики. Также на объекте панируется смонтировать новые элегазовые выключатели, разъединители, заменить измерительные трансформаторы напряжения.

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