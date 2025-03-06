«Юнипро» вложит в модернизацию ТЭС и строительство новых энергоблоков 327,1 млрд рублей

Объем финансирования предстоящих обязательств ПАО "Юнипро" по капитальным вложениям, связанным с модернизацией энергоблоков, капитальными инспекциями ПГУ иностранного производства и строительством парогазовых энергоблоков отечественного производства на расширенный горизонт планирования до 2031 года оценивается в 327,1 млрд рублей.

Об этом компания сообщила в отчете по МСФО за 2024 год.

"Юнипро" утвердила долгосрочный план мероприятий по модернизации своих генерирующих активов до 2031 года, который включает в себя комплексный вывод из эксплуатации устаревших и неэффективных энергоблоков, а также строительство новых современных парогазовых энергоблоков отечественного производства, сообщила компания.

По итогам конкурсных отборов в список объектов модернизации ТЭС вошли шесть энергоблоков Сургутской ГРЭС-2 и один энергоблок Березовской ГРЭС "Юнипро". Доля модернизируемой мощности "Юнипро" составляет 51%.

В компании также отметили успешную капитальную инспекцию энергоблока № 7 (ПГУ-400 МВт) производства General Electric на Шатурской ГРЭС в ноябре 2024 - январе 2025 года.