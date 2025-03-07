«Саянскхимпласт» перешел на самостоятельный выпуск инициаторов полимеризации

Снизить зависимость химической промышленности страны от импорта, обеспечить технологический суверенитет – цель национального проекта «Новые материалы и химия», старт которому был дан в России осенью 2024-го года. Уменьшение объемов зарубежных компонентов предусматривает в своей внутренней стратегии развития и АО «Саянскхимпласт». Важный шаг компании в этом направлении – переход на собственное производство инициаторов полимеризации.

Крупный инвестиционный проект был реализован в максимально короткий срок – в течение двух лет. Специалисты АО «Саянскхимпласт» провели научные изыскания и в лабораторных условиях разработали технологию синтеза важных составляющих для выпуска поливинилхлорида с учетом потребностей завода и уже применяемой рецептуры. Затем на территории АО «Саянскхимпласт» по индивидуальному проекту была смонтирована новая производственная установка. Для ее создания использовались отечественные комплектующие. Ранее инициаторы полимеризации компания приобретала за рубежом.

«В условиях санкций зарубежные поставки усложнились. Кроме того, инициаторов в принципе стало меньше на рынке в физических объемах, образовался дефицит. В этой связи собственный выпуск инициаторов имеет важнейшее значение для поддержания стабильности производственных процессов на предприятии», – говорит директор по инвестиционной деятельности АО «Саянскхимпласт» Игорь Осипенко.

Новая установка уже прошла опытно-промышленные испытания и по ряду показателей, в частности по скорости технологических процессов, превзошла плановые значения. Кроме того, она имеет запас мощности, соответственно при необходимости объем выпуска инициаторов может быть увеличен. Главное – полученные инициаторы по своим качественным характеристикам не уступают зарубежным аналогам.

Отметим, что это не единственный масштабный инвестпроект, осуществленный АО «Саянскхимпласт» в последнее время. Также с учетом санкций и их влияния на рынок регентов, в 2024-м году была подготовлена необходимая производственная инфраструктура и начат выпуск товарной соляной кислоты для отгрузки сторонним потребителям. Сегодня АО «Саянскхимпласт» – единственный в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке производитель синтетической соляной кислоты для реализации.