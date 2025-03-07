Cabex-2025: кабельное производство и перспективные технологии будущего

С 18 по 20 марта в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 23-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex.

Выставка Cabex-2025 — ключевое мероприятие для кабельной отрасли, в рамках которого будет представлена продукция, представляющая всю технологическую цепочку кабельного производства: от поставок оборудования и создания материалов до выпуска готовой продукции.

В рамках деловой программы выставки пройдут две конференции: ежегодная Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство» и конференция, определившая концепцию выставки этого года «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды», прологом к которой станет выступление философа, футуролога и популяризатора науки Данилы Медведева.

Партнеры выставки:

Соорганизаторы выставки — Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП) и Ассоциация «Электрокабель».

Генеральный спонсор — Xinming.

Спонсор визуальных трансформаций — «Холдинг Кабельный Альянс».

Генеральный информационный партнер — RusCable.Ru.

Даты и время работы выставки для посетителей:

18 марта: 10:00–18:00

19 марта: 10:00–18:00

20 марта: 10:00–16:00

Место проведения:

Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум».

Как добраться

Участники выставки Cabex

На выставке 260 компаний из России, Китая, Турции, Ирана, Индии, Казахстана и Республики Беларусь представят кабели, провода, кабельные аксессуары, электромонтажные и электротехнические изделия, а также оборудование и материалы для производства кабельно-проводниковой продукции.

В разделе «Кабели и провода» свои новинки покажут компании Kabex Group, Щучинский завод «Автопровод», «Людиновокабель», «Акрон Холдинг», «Альфакабель», КЗ «Алюр», «Кавказкабель», КЗ «Магна», Промышленная группа «МКЗ», «Сарансккабель», «Ункомтех», КЗ «Цветлит», «ЭМ-Кабель», «Ункомтех», «Камский кабель» и другие.

Оборудование для производства кабеля и проводов будет представлено компаниями Baicheng Fujia Technology, Cathay Machinery, Kabmak, PTL-Jiacheng, Xinming, «Алмазинструмент», «ВЛЦ инструмент», Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, «Кабмаш», СЗМП, Группа «Синохолдинг», «Алмазинструмент», «Техномеридиан», «Троэксрус», НПП «Электромаш» и другими.

В разделе «Материалы для производства кабеля и проводов» свою продукцию представят компании 2M Group, Abhar Polymer Compounds, Starplas, KLJ Group, «Авар Композит», «Башпласт», «БМП Технолоджи», «Гавари Групп», «Лидер-Компаунд», ПК «Полигран», НПП «Полипластик», «Пропласт», ТД «Спецполимермаш», «Генезис», «Росатом МеталлТех» и другие.

Электромонтажное оборудование и электротехнические изделия продемонстрируют компании Shanghai Shineworld Engineering, Sigma Corporation, Wai Tak Lung Engineering Factory, Zhejiang Kaicheng Mica Material, «ГринЭнергоСнаб», «РКС-пласт», «Соединитель», «Техносвар», НПП «ЭРГ», «Юнипроф» и другие.

Выставка Cabex ежегодно пополняется новыми участниками. В этом году свою продукцию впервые представят 78 компаний, в том числе 2M Group, Leo Индустрия (RIPO), Xinda Rus, «Авар композит», «АйДи-Электро», «Альфакабель», «Алтек», «АРД Технолоджи», «ГринЭнергоСнаб», «Инексон Кабель Рус», «Фраксис», «Экстра-Э», «Электротехмаш», «Элемента Групп», «МеталлПромСнаб», «Райтек», «Спецполимермаш», «Техномеридиан» и многие другие.

Деловая программа

Тематику деловой программы выставки определят два вектора профессиональной дискуссии: практический, основанный на анализе рынка и актуальных научно-технических разработках, и футуристический — открытый разговор о будущем кабельной отрасли.

18 марта состоится Международная научно-техническая конференция им. профессора И.Б. Пешкова «Кабельная промышленность. Наука. Техника. Производство», организаторами которой выступят ВНИИКП, Ассоциация «Электрокабель» и Академия электротехнических наук РФ.

В числе ключевых тем:

Итоги работы кабельной промышленности в 2024 г. Результаты и перспективы.

Мировой рынок меди: обзор текущей ситуации и прогнозы.

Эксперимент по возвращению госконтроля за кабельной продукцией.

Кабели и кабельная арматура для передачи постоянного тока. Проблемы и перспективы.

Перспективы развития производства отечественного оптического волокна.

Полимерный потенциал кабельной промышленности.

Опыт и перспективы развития производства высоковольтной кабельной арматуры и композитных изоляторов (Группа компаний «Изолятор»).

19 и 20 марта состоится конференция «Будущее без проводов: иллюзия или реальность? Глобальные тренды», на которой эксперты детально разберут технологические тренды, которые будут формировать будущее кабельной индустрии.

Программу конференции откроет выступление российского футуролога Данилы Медведева на тему «Будет ли новая индустриализация? Перестройка промышленности в ближайшие 50 лет», которое затронет ключевые направления развития науки и технологий, которые в ближайшие десятилетия изменят нашу жизнь.

В числе ключевых тем:

Генеративные сети помогают предпринимателям стать эффективнее и богаче.

Развитие сегмента робототехники.

Производители кабеля в эпоху интеллектуального строительства: цифровизация как ключ к лидерству (компания CS Group).

Цифровые закупки лома цветных металлов (Группа НЛМК).

Химические источники тока. Проблема развития производства в России.

Беспилотные летательные аппараты.

Тренды в девелопменте.

Применение ИИ при управлении проектами.

Повестка устойчивого развития (Повестка 2030). План международного союза электросвязи (МСЭ) по ее имплементации.

Экономика ВИЭ для промышленных предприятий.

Композиционные токопроводящие жилы для проводов и кабелей с температурой эксплуатации вплоть до 1250С (компания «Росатом МеталлТех»).

Развитие транспортных систем.

В качестве спикеров в деловой программе выступят представители профессиональных ассоциаций, научно-технические специалисты, отраслевые эксперты, представители профильных предприятий и государственных структур.

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Конкурс «Лучший инновационный продукт»

В рамках выставки пройдет конкурс инноваций среди участников, призванный выявить передовые достижения в кабельной индустрии, а также отметить качественные улучшения существующих на рынке продуктов.

Победители будут определены в трех номинациях: «Кабель и провода», «Материалы для производства кабеля» и «Электромонтажные изделия».

Всестороннюю оценку инновационных разработок проведет экспертное жюри, в составе которого — специалисты ВНИИКП и Ассоциации «Электрокабель», имеющие большой научный и практический опыт в области создания и внедрения наукоемкой кабельной продукции.

20 марта в 14:00 состоится торжественная церемония награждения победителей.

Выставку можно посетить бесплатно, получив электронный билет по промокоду ruscable25. Количество билетов по промокоду неограниченно.

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