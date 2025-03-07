EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля торговой марки ПромЭл (производитель ООО «Торговый дом ПромЭл»), закупленного на маркетплейсе OZON (продавец ИП Гончарова К.В., магазин «Маркет-Снаб»).

Испытания в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012 выявили в образце кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 отклонение по показателю толщина изоляции ТПЖ (занижение 10%).

Образцы кабельной продукции ТМ ПРОМЭЛ отбирались специалистами EL-Комитета в течение 2022-2024 годов для испытаний 7 раз. Как показали результаты проведенных испытаний, в половине отобранных образцов были выявлены различные нарушения требований ГОСТ.

Таким образом можно констатировать, что ООО «Торговый дом ПромЭл» (Орловская область) не обеспечивает стабильного качества выпускаемой продукции.

На основе полученных результатов EL-Комитетом НОПСМ направлены обращения в территориальные подразделения Роспотребнадзора, а также в орган по сертификации ООО «ЕВРАЗИЙСКОЕ СООТВЕТСТВИЕ», оформивший сертификат на приобретенную продукцию ТМ ПРОМЭЛ, с требованием о проведении внепланового инспекционного контроля по данной продукции.

Напоминаем, что EL-Комитет НОПСМ открыт для конструктивного сотрудничества с производителями кабельной и иной электротехнической продукции. Наши специалисты готовы на высоком профессиональном уровне оказать помощь в перестройке системы контроля качества для обеспечения безопасности выпускаемой продукции.