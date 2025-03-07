Крымский завод ОСК «Море» планирует строить буксиры-спасатели

5 часов назад
294
Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
sudostroenie.info
Авторы и источники / Правообладателям

АО "Судостроительный завод "Море" (входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) планирует заключить контракты на строительство спасательных буксиров. Об этом заявил руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов, сообщили 6 марта в пресс-службе главы региона.

«В результате договоренности с Министерством транспорта Российской Федерации завод планирует заключить договоры на дополнительные заказы по строительству спасательных судов – буксиров. Предприятие определено единственным исполнителем. Благодарю Министра транспорта России Романа Владимировича Старовойта за содействие, внимание и поддержку, оказываемые Крыму», – цитирует пресс-служба главу республики.

По словам Сергея Аксёнова, загрузка производственных мощностей АО "Судостроительный завод "Море" планомерно увеличивается и в настоящее время составляет более 50%. В настоящее время на предприятии трудится коллектив из 390 человек, ведется активная работа по завершению достройки заказов в рамках действующих контрактов, объем производства растет. При непосредственном содействии органов власти предприятием заключаются новые контракты.

Кроме того, обсуждается сотрудничество с АО "ОСК", которое готово инвестировать в производственные мощности крымского завода. В данное время уже ведется работа по модернизации спускоподъемного комплекса предприятия.

Кроме того, возможность строительства в Крыму гражданских судов рассматривает частная транспортная компания из Санкт-Петербурга, добавил Сергей Аксёнов.

«Они будут использоваться для организации экскурсионных маршрутов и развития прибрежных пассажирских перевозок в нашей республике. Уже строятся четыре скоростных пассажирских суда. Если итоговые показатели и эксплуатационные характеристики окажутся эффективными, продолжим работать в этом направлении и дальше», – заявил глава республики.

 

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!