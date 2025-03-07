Крымский завод ОСК «Море» планирует строить буксиры-спасатели

АО "Судостроительный завод "Море" (входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК) планирует заключить контракты на строительство спасательных буксиров. Об этом заявил руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов, сообщили 6 марта в пресс-службе главы региона.

«В результате договоренности с Министерством транспорта Российской Федерации завод планирует заключить договоры на дополнительные заказы по строительству спасательных судов – буксиров. Предприятие определено единственным исполнителем. Благодарю Министра транспорта России Романа Владимировича Старовойта за содействие, внимание и поддержку, оказываемые Крыму», – цитирует пресс-служба главу республики.

По словам Сергея Аксёнова, загрузка производственных мощностей АО "Судостроительный завод "Море" планомерно увеличивается и в настоящее время составляет более 50%. В настоящее время на предприятии трудится коллектив из 390 человек, ведется активная работа по завершению достройки заказов в рамках действующих контрактов, объем производства растет. При непосредственном содействии органов власти предприятием заключаются новые контракты.



Кроме того, обсуждается сотрудничество с АО "ОСК", которое готово инвестировать в производственные мощности крымского завода. В данное время уже ведется работа по модернизации спускоподъемного комплекса предприятия.



Кроме того, возможность строительства в Крыму гражданских судов рассматривает частная транспортная компания из Санкт-Петербурга, добавил Сергей Аксёнов.